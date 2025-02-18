Хирурги спасли школьницу, проглотившую 46 магнитных шариков

Хирурги Детской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли восьмилетнюю девочку, которая проглотила 46 магнитных шариков. Об этом Москве 24 сообщил столичный Депздрав.

Мать пациентки рассказала, что ее дочь заболела три дня назад в поездке. Родители списали рвоту на укачивание в машине, а разжиженный стул и боли в животе объяснили некачественной едой в кафе на трассе. Лишь после возвращения домой девочка призналась, что в путешествии ей стало скучно и она глотала блестящие шарики.

Врачи обследовали ребенка и провели экстренную операцию, достав магнитные шарики из желудка. Восстановление пациентки прошло без осложнений, сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана с рекомендациями под наблюдение хирурга.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 6-летнего мальчика, который проглотил иголку. Острый предмет зафиксировался острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки.

Для извлечения иглы специалисты использовали биопсийные щипцы и специальный эндоскопический инструмент "Крокодил". Иголка не успела причинить серьезного вреда, мальчика выписали домой уже на следующий день.