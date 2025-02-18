В Минздраве нашли решение проблемы дефицита врачей

Медицинское ведомство подготовило проект изменений в закон «Об образовании», который предписывает, что выпускники медицинских вузов должны отработать три года по специальности, а выпускники колледжей — два года.

Работа будет проходить в медицинских учреждениях, связанных с ОМС, как государственных, так и частных, предоставляющих услуги по полисам обязательного страхования.

В конце 2024 года Марк Денисов, сопредседатель Всероссийского координационного совета по правам человека, предупредил о возможном увеличении дефицита медицинских кадров с текущих 25,7% до 40–45% в ближайшие пять-семь лет.

К о р п у с р о с с и й с к и х м е д и к о в с т р е м и т е л ь н о с т а р е е т , я д р о е г о д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и с о с т а в л я л и в р а ч и , п о л у ч и в ш и е с в о и д и п л о м ы е щ е в с о в е т с к о е в р е м я , в с р е д н е м п о с т р а н е п о р я д к а 2 6 % в р а ч е й с т а р ш е 5 5 л е т , — з а я в и л Д е н и с о в .

Обязательное трудоустройство медиков-студентов может оказаться к месту. В отличие от советской системы распределения, выпускники смогут самостоятельно выбирать регион и учреждение для работы.

Идея одностороннего решения проблемы нехватки кадров в российском здравоохранении вызывает интерес. Однако, согласно мнениям специалистов, данное предложение включает множество серьезных препятствий.

Александр Саверский, президент «Лиги пациентов», подчеркивает, что реализация этой инициативы столкнется с правовыми сложностями.

Е с т ь с в о б о д а т р у д о у с т р о й с т в а , к о т о р а я о с н о в а н а н а К о н с т и т у ц и и , з д е с ь м н о г о п р а в о в ы х м о м е н т о в . Д а и о б щ е с т в о о т в ы к л о о т т о г о , ч т о е г о к у д а - т о р а с п р е д е л я ю т . У н а с н е п о с т р о е н а н о р м а т и в н о - п р а в о в а я б а з а , ч т о б ы т а к о й п р и н ц и п п о д д е р ж а т ь . « Х о т е л к и » М и н з д р а в а — э т о о д н а и с т о р и я , а п р а в о м е р н о с т ь э т о г о — д р у г а я , — о т м е т и л С в а р с к и й .

Минздрав стремится избежать старой советской практики распределения и обещает выпускникам возможность самостоятельно выбирать место работы. Очевидно, что уровень зарплат и условия труда медицинских работников сильно варьируются в зависимости от региона. Вопрос: зачем молодому специалисту устраиваться в бедную сельскую больницу, страдающую от нехватки врачей и медперсонала, когда есть возможность найти более привлекательную работу?

По словам профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктора экономических наук Надежды Капустиной, подавляющее число студентов стремится к Москве и хорошим условиям труда.

П о м о и м н а б л ю д е н и я м , б о л е е 7 0 % в ы п у с к н и к о в д е й с т в и т е л ь н о п р е д п о ч л и б ы р а б о т у в к р у п н ы х г о р о д а х и в е д у щ и х м е д и ц и н с к и х ц е н т р а х . О ч е в и д н о , ч т о у д о в л е т в о р и т ь в с е п о ж е л а н и я б у д е т н е в о з м о ж н о , — о т м е т и л а К а п у с т и н а .

Сейчас начинается первый этап масштабной реформы, цель которой – ликвидировать нехватку врачей. Однако её эффективность будет полностью зависеть от внедрения новых инициатив, от того как будет происходить распределение молодых специалистов по регионам, каким образом они будут удерживаться на своих местах, как организуют их подготовку к самостоятельной практике.