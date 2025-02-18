Молодую путешественницу чуть не убили мозговые черви

Жительница Великобритании после трехнедельного отпуска в Таиланде, Японии и на Гавайях стала жаловаться на страшные боли и оказалась заражена мозговыми червями. Историей 30-летней путешественницы поделилось издание Mirror.

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Вернувшись с отдыха, британка начала испытывать жжение в ступнях, которое затем распространилось на ноги, из-за чего к ним невозможно было прикоснуться, рассказал врач Карлос А. Порталес Кастильо, который лечил ее в больнице общего профиля Массачусетса. Прежде чем обратиться за лечением к этому специалисту, женщина сдала анализы в другом медицинском учреждении, но результаты были в порядке. Единственным отклонением от нормы стал повышенный уровень лейкоцитов.

Когда жжение у женщины распространилось на тело, руку, появились мучительная головная боль и галлюцинации, соседка отвела ее в другую больницу, где врачи установили, что причиной ее проблем со здоровьем стало заражение человека личинками крысиного легочного червя. После шестидневного курса стероидов и противопаразитарных препаратов британку выписали домой.

Невролог и специалист по инфекционным заболеваниям Джозеф Зунт предположил эозинофильный менингит, когда узнал, что на Гавайях девушка несколько раз купалась в океане и часто ела салат и суши. По словам Цунта, крысиный легочный червь является эндемичным, на Гавайях им легко заразиться.

" З а р а з и т ь с я м о ж н о и з н е с к о л ь к и х и с т о ч н и к о в : п р и у п о т р е б л е н и и в п и щ у с ы р ы х и л и н е д о в а р е н н ы х и н ф и ц и р о в а н н ы х у л и т о к и л и с л и з н е й ; у п о т р е б л е н и и в п и щ у о в о щ е й и л и ф р у к т о в , з а р а ж е н н ы х и н ф и ц и р о в а н н ы м и у л и т к а м и , с л и з н я м и и л и п л о с к и м и ч е р в я м и , а т а к ж е с л и з ь ю у л и т о к и л и с л и з н е й , и л и п р и у п о т р е б л е н и и в п и щ у и н ф и ц и р о в а н н ы х п а р а т е н и ч е с к и х х о з я е в ( н а п р и м е р , н а з е м н ы х к р а б о в , п р е с н о в о д н ы х к р е в е т о к и л и л я г у ш е к ) , к о т о р ы е с ъ е л и и н ф и ц и р о в а н н у ю у л и т к у " , — Д ж о з е ф Ц у н т , н е в р о л о г .

Ранее нутрициолог, консультант по пищевому поведению Вероника Сергунина рассказала владельцам домашних животных о способах обезопасить себя от паразитов. Чтобы снизить риск заражения, она посоветовала прежде всего скорректировать питание, добавив в рацион фенхель, укроп и имбирь, чтобы стимулировать кислотность желудочного сока.