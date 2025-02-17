В Кузбассе мужчине пересадили сухожилия со спины на руку

Пересадка сухожилий со спины на руку потребовалась кузбассовцу из-за несчастного случая
В Кузбассе мужчина травмировался из-за несчастного случая. Чтобы помочь пациенту, врачи пересадили ему сухожилия со спины на руку.
62-летний житель Мысков стал жертвой несчастного случая, после чего у него возник невосстановимый разрыв вращательной манжеты.
"При такой травме мышца утягивает в себя сухожилие. В результате сустав перестает нормально работать, человек не может свободно двигать рукой", – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса.
Мужчине потребовалась сложная операция, чтобы избежать инвалидности. Ее провели в Кузбасской больнице скорой помощи имени Подгорбунского.
Медики пересадили сухожилие широчайшей мышцы спины на область большого бугорка, опустили головку плеча и восстановили работу сустава.
Специалисты отмечают, что у пациента, которому грозило ограничение возможностей здоровья, появился шанс на полное восстановление.