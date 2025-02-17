В Кузбассе мужчине пересадили сухожилия со спины на руку

В Кузбассе мужчина травмировался из-за несчастного случая. Чтобы помочь пациенту, врачи пересадили ему сухожилия со спины на руку.

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62-летний житель Мысков стал жертвой несчастного случая, после чего у него возник невосстановимый разрыв вращательной манжеты.

" П р и т а к о й т р а в м е м ы ш ц а у т я г и в а е т в с е б я с у х о ж и л и е . В р е з у л ь т а т е с у с т а в п е р е с т а е т н о р м а л ь н о р а б о т а т ь , ч е л о в е к н е м о ж е т с в о б о д н о д в и г а т ь р у к о й " , – р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е м и н и с т е р с т в а з д р а в о о х р а н е н и я К у з б а с с а .

Мужчине потребовалась сложная операция, чтобы избежать инвалидности. Ее провели в Кузбасской больнице скорой помощи имени Подгорбунского.

Медики пересадили сухожилие широчайшей мышцы спины на область большого бугорка, опустили головку плеча и восстановили работу сустава.

Специалисты отмечают, что у пациента, которому грозило ограничение возможностей здоровья, появился шанс на полное восстановление.