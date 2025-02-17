Стало известно, дефицит каких витаминов чаще всего встречается у россиян

Исследование провели компании «Гемотест» и СБЕР ЕАПТЕКА. Эксперты изучили данные обезличенных результатов анализов на витамины и минералы, которые клиенты сдавали с января 2024 года по январь 2025 года в разных регионах страны.

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Выяснилось, что чаще всего россияне испытывают дефицит витаминов группы В. У 24,1% есть недостаток витамина В1 (тиамина), у 15,7% меньше нормы витамин В6 (пироксин), еще у 2,6% недостаточно витамина В12.

Дефицитным элементом оказался и йод. Его нехватка выявилась в 13,7% данных исследований. Дефицит витамина Е встречается у 5,5% людей, витамина А – у 1,4%.

Дети младше 10 лет испытывают нехватку витаминов чаще, чем взрослые. Например, витамин В1 ниже нормы у 41% детей, В6 – у 27,8%, витамин А – у 5%.

Основная причина гиповитаминоза у взрослых – несбалансированный рацион. Нехватка витаминов может возникнуть также по вине патологий ЖКТ, печени, поджелудочный железы, а также из-за злоупотребления алкоголем, длительного приема таких лекарств как антибиотики или оральные контрацептивы. Потребность в витаминах усиливают занятия спортом, стресс, беременность. У детей гиповитаминоз, как правило – следствие неправильного питания.

Дефицит витаминов может зависеть и от региона проживания. Так, жители северных регионов, Урала и Сибири, остро ощущают нехватку витамина Д. Кроме этого, у них выше йододефицит.

Выявить нехватку витаминов и назначить лечение может врач. Самостоятельно назначать себе препараты нельзя, поскольку избыток витаминов также может привести к сбоям в работе организма. Врач подбирает дозировку и дает рекомендации по приему – как именно следует принимать микронутриенты.

Результаты анализов подтверждают, что проблема гипервитаминоза тоже существует: у 21,1% выше нормы витамин В12, у 9% – витамин Е, у 5,8% – витамин А. Также встречаются повышенные уровни магния, кальция, марганца, меди и натрия. К избытку витаминов и минералов чаще приводят особенности питания и бесконтрольный прием БАДов.