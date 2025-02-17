Как птичий грипп распространяется среди людей

Специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обнаружили скрытое распространение вируса птичьего гриппа H5N1 среди людей. Тенденция оказалась замаскирована сезонным ростом респираторных инфекций и возвращением туберкулеза. Отчет опубликован на официальном сайте учреждения.

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Согласно докладу, H5N1 выявили у трех ветеринаров, работавших с крупным рогатым скотом. В двух случаях источник заражения оказался неясным. При этом ни у одного из ветврачей не было симптомов гриппа. Также не было зафиксировано передачи патогена от человека к человеку.

Инфекции обнаружили с помощью тестов на антитела у 150 ветеринаров из 46 штатов, что свидетельствует о распространении вируса за пределами известных очагов.

Эксперты подчеркивают, что многие случаи заражения остаются незамеченными.

« Е с л и в и р у с ч а щ е р а с п р о с т р а н я е т с я , ч е м в ы я в л я е т с я , м ы р и с к у е м у п у с т и т ь м у т а ц и и , к о т о р ы е о б л е г ч а т п е р е д а ч у м е ж д у л ю д ь м и » , — з а я в и л а и с с л е д о в а т е л ь Л о р е н С а у э р и з У н и в е р с и т е т а Н е б р а с к и .

Первый случай заражения человека H5N1 в Неваде был зарегистрирован на прошлой неделе, увеличив общее число случаев в США до 68. В штате также обнаружен новый штамм вируса, D1.1, который может лучше адаптироваться к клеткам млекопитающих.

Передача H5N1 через коровье молоко экспериментально подтверждена, что вызывало тревогу у специалистов.

Эксперты призывают соблюдать меры предосторожности: избегать контакта с дикими животными, использовать средства защиты при работе со скотом и быть внимательными к признакам заболевания.