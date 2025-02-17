CDC: сезонный рост заболеваемости ОРВИ скрыл заражения людей птичьим гриппом

Специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обнаружили скрытое распространение вируса птичьего гриппа H5N1 среди людей. Тенденция оказалась замаскирована сезонным ростом респираторных инфекций и возвращением туберкулеза. Отчет опубликован на официальном сайте учреждения.

Как птичий грипп распространяется среди людей
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Согласно докладу, H5N1 выявили у трех ветеринаров, работавших с крупным рогатым скотом. В двух случаях источник заражения оказался неясным. При этом ни у одного из ветврачей не было симптомов гриппа. Также не было зафиксировано передачи патогена от человека к человеку.

Инфекции обнаружили с помощью тестов на антитела у 150 ветеринаров из 46 штатов, что свидетельствует о распространении вируса за пределами известных очагов.

Эксперты подчеркивают, что многие случаи заражения остаются незамеченными.

«Если вирус чаще распространяется, чем выявляется, мы рискуем упустить мутации, которые облегчат передачу между людьми», заявила исследователь Лорен Сауэр из Университета Небраски.

Первый случай заражения человека H5N1 в Неваде был зарегистрирован на прошлой неделе, увеличив общее число случаев в США до 68. В штате также обнаружен новый штамм вируса, D1.1, который может лучше адаптироваться к клеткам млекопитающих.

Передача H5N1 через коровье молоко экспериментально подтверждена, что вызывало тревогу у специалистов.

Эксперты призывают соблюдать меры предосторожности: избегать контакта с дикими животными, использовать средства защиты при работе со скотом и быть внимательными к признакам заболевания.

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