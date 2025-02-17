Российские врачи исследовали симптомы, вызванные вирусом Марбург

Специалисты БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» исследовали симптомы заболевания, вызванного вирусом Марбург, который активно распространяется на территории Танзании. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека признала этот регион неблагоприятным в связи с эпидемиологической ситуацией.

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Хотя прямых рейсов из аэропортов Югры в Танзанию нет, некоторые туристы выбирают данное направление, добираясь до этой страны транзитом, что создает определенный риск заражения путешественником опасным вирусом. Важно знать о симптомах заболевания и принимать меры для предотвращения его распространения, предупреждают врачи.

Заболевание, вызваное вирусом Марбург, относится к той же группе, что и вирус Эбола, и характеризуется резким повышением температуры. На третьи-четвертые сутки могут появиться боль в животе, тошнота и рвота, ведущая к обезвоживанию организма диарея.

По словам специалистов, на пятый день чаще всего возникает сыпь, которая сначала локализуется на туловище, а затем распространяется на конечности, шею и лицо. Дополнительно могут развиться конъюнктивит и геморрагический синдром, проявляющийся мелкими кровоизлияниями на коже. Заболевание передается не только в естественной среде, но и через контакт с зараженным и в острой фазе может привести к летальному исходу.