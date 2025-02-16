Какие бывают вакцины от рака и когда ими можно будет лечиться

Сообщения о том, что в России разрабатывают онковакцины и одна из них уже подошла к этапу клинических испытаний с участием людей, вызвали понятный ажиотаж. Так что тут же подсуетились мошенники - стали обзванивать онкобольных и предлагать за деньги "вписать" их в число участников. В итоге главный внештатный специалист - онколог минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн был вынужден обратиться к пациентам с объяснением, что набор и участие добровольцев в испытаниях нового препарата бесплатны, а заявки подаются строго через сайт Центра. Первую группу участников набрали очень быстро, сейчас на сайте сообщается, что набор временно приостановлен. Но интерес к новому способу лечения это не снижает. Попробуем разобраться, что представляют собой разные онковакцины, кто и когда сможет лечиться с их помощью.

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«Вакцина», которая лечит

Мы привыкли считать, что вакцина защищает от заражения инфекцией, и прививку делают здоровым людям. В случае с онковакциной все по-другому. Вводят ее не "заранее", чтобы человек не заболел, а для того, чтобы остановить уже растущую опухоль или предотвратить рецидив. Речь идет, по сути, о персонализированном (то есть сделанном под каждого больного) лекарстве. Такие препараты так же, как и вакцины, воздействуют на иммунную систему (поэтому их и стали называть "онковакцинами"), но они не предотвращают рак, а помогают организму справиться с уже имеющейся опухолью, активируя его защитные силы.

Какие онковакцины разработаны в России

Их несколько. Та, для испытаний которой уже набирали добровольцев, разработана НМИЦ радиологии совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта, ее назвали "ЭнтероМикс". Препарат основан на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые находят и уничтожают раковые клетки и одновременно активируют противоопухолевый иммунитет. Эксперименты на животных показали, что "ЭнтероМикс" помогает при разных видах опухолей, замедляя их рост или уничтожая полностью. В клинические исследования отбирали пациентов, которые уже исчерпали все доступные методы терапии. Ждем результат.

Еще один препарат сделан на основе мРНК и принципиально не отличается от вакцин против коронавируса, разработанных на Западе.

« Э т о л е ч е б н ы й п р е п а р а т , к о т о р ы й н а с т р а и в а е т и м м у н н у ю с и с т е м у б о л ь н о г о , ч т о б ы о н а р а с п о з н а л а и б у к в а л ь н о у н и ч т о ж и л а о п у х о л ь , в к л ю ч а я и м е т а с т а з ы » , — р а с с к а з а л г л а в а Н И Ц Э М и м . Г а м а л е и Александр Гинцбург.

Первые пациенты, по его словам, смогут получить этот препарат в рамках клинических исследований уже в августе-сентябре 2025 года. Пока это будут больные с меланомой и мелкоклеточным раком легкого. Но технология универсальна, и со временем наверняка появятся такие вакцины и от других видов рака

Между тем

За рубежом испытания уже идут

Подобные препараты - онковакцины на основе мРНК - уже испытывают против солидных опухолей (например, немелкоклеточного рака легкого) за рубежом - их получили уже несколько пациентов в Великобритании и некоторых других странах. Но это тоже пока экспериментальный этап - в широкую практику они пока не внедрены.

« У н и в е р с а л ь н о г о д е й с т в и я т и п а " п о б е д и м в с е о п у х о л и у в с е х б о л ь н ы х " н е о ж и д а е т с я . Б о л е е и м м у н о г е н н ы е о п у х о л и л е ч и т ь м Р Н К - в а к ц и н о й б у д е т л е г ч е . М е н е е и м м у н о г е н н ы е - т р у д н е е . И м е н н о п о э т о м у м н о г и е и с с л е д о в а т е л и н а ч а л и с м е л а н о м ы - э т о о ч е н ь и м м у н о г е н н ы й р а к » , — о т м е т и л а п р о ф е с с о р У н и в е р с и т е т а М е й с о н а Анча Баранова.

По ее оценке, на первых порах такое лечение за рубежом будет стоить $200-400 тыс.

Но по поводу российских больных в минздраве уже заявили, что новый способ лечения войдет в программу госгарантий. Не случайно правительство создало объединение из 17 ведущих научных организаций, которым поручено развивать это направление, - создавать онкопрепараты на базе мРНК.

От первого лица

Как работает мРНК-вакцина

Разрабатываются онковакцины и в научных организациях Федерального медико-биологического агентства. Подробнее об этих исследованиях "РГ" - Неделе рассказала гендиректор ФНКЦ физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России Мария Лагарькова.

Что представляет собой вакцина от рака, каков механизм ее действия?

Мария Лагарькова: Научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы. Это персонифицированные терапевтические препараты (то есть лечебные, не профилактические), действие которых направлено на активацию клеточного иммунного ответа пациента против опухоли. Такие вакцины называют еще "неоантигенными".

Что такое неоантигены? Известно, что главная особенность опухолевых клеток - способность бесконтрольно размножаться, потому что в них произошли мутации в определенных генах.

Эти мутации как раз и определяют индивидуальность каждой опухоли. Они разные не только у разных типов опухолей, но и у одного и того же типа опухоли у разных пациентов.

Продукты (белки) мутированных генов получили название "неоантигены". И наша задача - направить иммунную систему на уничтожение тех клеток, в которых имеется мутация, и при этом не затронуть здоровые клетки. Мы вводим с вакциной неоантигены (участок, который содержит мутацию), они распознаются иммунной системой и активируют ее.

А при чем тут мРНК-технология?

Мария Лагарькова: Неоантигены можно вводить в организм, используя разные "носители". Уникальность наших вакцин состоит не только в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов, но и в способе их доставки в организм: это могут быть химически синтезированные пептиды с веществами, усиливающими иммунный ответ (так называемые адъюванты), или пептиды, упакованные в наночастицы, настолько крохотные, что они легко проникают в клетку. Кроме того, один из перспективных вариантов - доставка неоантигенов в виде мРНК. Все эти технологии в нашем распоряжении.

Сейчас говорят о том, что каждый такой препарат - уникальный. Один пациент - одна опухоль - одно лекарство. А можно создать универсальную онковакцину?

Мария Лагарькова: Как я уже говорила, мы используем персонифицированный подход. Но подчеркну: это совершенно не означает, что он предпочтительнее, чем стандартные методы лечения - лучевая, биологическая и химиотерапия, которые развиваются, совершенствуются и показывают хорошие результаты. Дело, повторю еще раз, в индивидуальности опухоли у каждого конкретного пациента. Это означает, что универсального лекарства в онкологии, одного какого-то "волшебного" средства не будет.

Главное направление сейчас - правильное сочетание индивидуального подхода (учесть особенности пациента) и стандартных методов терапии. Но большинство моих коллег считают, что применить персонифицированный подход, изготовить онковакцину теоретически можно для любого типа опухоли, и в обозримом будущем мы сможем это делать.

На какой стадии разработка вашей вакцины? Когда ее получат первые пациенты?

Мария Лагарькова: В нашем портфеле разработки для трех типов рака - колоректального, глиобластомы и меланомы. Трехлетний цикл доклинических исследований на модели колоректального рака у животных завершен. Мы доказали, что и сами эти вакцины, и персонифицированный подход работоспособны и безопасны.

Уже в этом году надеемся начать применять эту вакцину у пациентов.