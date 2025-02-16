Врач предупредил, когда нужно проверить щитовидку у ребенка

Заг на ВП Врач объяснил волгоградцам, когда нужно проверить щитовидку у ребенка
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская рассказала, какие симптомы могут говорить о проблемах с щитовидной железой.
Щитовидная железа – небольшой орган в форме бабочки, который усваивает йод из тока крови, синтезируя гормоны. Если щитовидная железа синтезирует мало гормонов, это называется гипотиреозом, а патологии, при которых их много – гипертиреозом.
«Гипотиреоз и гипертиреоз – не самостоятельные заболевания, а состояния, при которых меняется выработка гормонов щитовидной железы. Среди причин, по которым гормонов может стать меньше или больше, есть как наследственные, так и приобретенные – связанные с другими болезнями или особенностями образа жизни», – объясняет Ольга Малиновская.
Врожденная форма гипотиреоза связана с нарушениями, которые произошли с плодом во время внутриутробного развития. Щитовидка либо отсутствует, либо настолько мала, что не может вырабатывать необходимое количество гормонов. Это состояние невозможно излечить, но корректируется с помощью медикаментов.
А приобретенный гипотиреоз может быть диагностирован в любом возрасте. Одна из частых причин возникновения заболевания – аутоиммунный тиреоидит, также известный как болезнь Хашимото. Иммунная система атакует свою собственную щитовидную железу, и поэтому не может нормально функционировать.
«Заподозрить гипотиреоз у ребенка можно, если он начал быстро уставать, жалуется на то, что ему постоянно холодно, набирает вес. Он может быть плаксивым, чрезмерно эмоциональным. Среди других признаков, указывающих на длительную нехватку гормонов щитовидной железы – задержка речевого развития, а также замедление темпа роста», – добавляет Ольга Викторовна Малиновская.
Если имеются указанные проблемы, стоит обратиться к эндокринологу. Откладывать поход к врачу не стоит, если известно, что в семье уже есть родственники с заболеваниями щитовидной железы. При этом обследование обязательно должно быть комплексным. Кроме эндокринолога, ребенка надо показать неврологу, отоларингологу, неврологу, а при необходимости – и другим специалистам.