Врач предупредил, когда нужно проверить щитовидку у ребенка

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская рассказала, какие симптомы могут говорить о проблемах с щитовидной железой.

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Щитовидная железа – небольшой орган в форме бабочки, который усваивает йод из тока крови, синтезируя гормоны. Если щитовидная железа синтезирует мало гормонов, это называется гипотиреозом, а патологии, при которых их много – гипертиреозом.

« Г и п о т и р е о з и г и п е р т и р е о з – н е с а м о с т о я т е л ь н ы е з а б о л е в а н и я , а с о с т о я н и я , п р и к о т о р ы х м е н я е т с я в ы р а б о т к а г о р м о н о в щ и т о в и д н о й ж е л е з ы . С р е д и п р и ч и н , п о к о т о р ы м г о р м о н о в м о ж е т с т а т ь м е н ь ш е и л и б о л ь ш е , е с т ь к а к н а с л е д с т в е н н ы е , т а к и п р и о б р е т е н н ы е – с в я з а н н ы е с д р у г и м и б о л е з н я м и и л и о с о б е н н о с т я м и о б р а з а ж и з н и » , – о б ъ я с н я е т Ольга Малиновская.

Врожденная форма гипотиреоза связана с нарушениями, которые произошли с плодом во время внутриутробного развития. Щитовидка либо отсутствует, либо настолько мала, что не может вырабатывать необходимое количество гормонов. Это состояние невозможно излечить, но корректируется с помощью медикаментов.

А приобретенный гипотиреоз может быть диагностирован в любом возрасте. Одна из частых причин возникновения заболевания – аутоиммунный тиреоидит, также известный как болезнь Хашимото. Иммунная система атакует свою собственную щитовидную железу, и поэтому не может нормально функционировать.

« З а п о д о з р и т ь г и п о т и р е о з у р е б е н к а м о ж н о , е с л и о н н а ч а л б ы с т р о у с т а в а т ь , ж а л у е т с я н а т о , ч т о е м у п о с т о я н н о х о л о д н о , н а б и р а е т в е с . О н м о ж е т б ы т ь п л а к с и в ы м , ч р е з м е р н о э м о ц и о н а л ь н ы м . С р е д и д р у г и х п р и з н а к о в , у к а з ы в а ю щ и х н а д л и т е л ь н у ю н е х в а т к у г о р м о н о в щ и т о в и д н о й ж е л е з ы – з а д е р ж к а р е ч е в о г о р а з в и т и я , а т а к ж е з а м е д л е н и е т е м п а р о с т а » , – д о б а в л я е т Ольга Викторовна Малиновская.

Если имеются указанные проблемы, стоит обратиться к эндокринологу. Откладывать поход к врачу не стоит, если известно, что в семье уже есть родственники с заболеваниями щитовидной железы. При этом обследование обязательно должно быть комплексным. Кроме эндокринолога, ребенка надо показать неврологу, отоларингологу, неврологу, а при необходимости – и другим специалистам.