В России стали доступнее нейрохирургические операции

За последние пять лет количество нейрохирургических операций в России выросло на 24%. Они стали доступнее. Так, в Москве высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают уже в 14 больницах. За прошлый год нейрохирурги провели более 20 тысяч сложных операций. Корреспондент «МИР 24 Дмитрий Забрудский убедился, что некоторые пациенты встают на ноги буквально через пару дней.

На операционном столе 37-летняя женщина с грыжей межпозвоночного диска. Раньше, чтобы добраться до пораженного участка, хирургам приходилось делать большие надрезы. Теперь метод инвазивный разрез всего несколько сантиметров. За своей ювелирной работой хирург следит по мониторам, видит буквально каждую деталь, даже самые отдаленные позвонки. Только в этом отделении подобных операций проводят по несколько в день.

« В н а ш е й к л и н и к е в ы п о л н е н о б о л е е 1 0 0 0 о п е р а ц и й , и з н и х п о р я д к а 7 0 0 о т н о с я т с я к к а т е г о р и и в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и с а к ц е н т о м н а о п е р а т и в н ы е в м е ш а т е л ь с т в а , п р о в е д е н н ы е п р и п а т о л о г и я х п о з в о н о ч н и к а » , – Е в г е н и й З а в а л и ш и н , з а в е д у ю щ и й о т д е л е н и е м н е й р о х и р у р г и и Г К Б и м е н и А . Е р а м и ш а н ц е в а .

У Татьяны Булыгиной было серьезное поражение позвоночника. К нему привела запущенная грыжа. Не помогали даже обезболивающие.

« Е с л и с г р ы ж е й м о ж н о н е с п е ш и т ь д е л а т ь о п е р а ц и ю , т о с э т и м н е л ь з я . И з п о р а ж е н н о г о д и с к а в с е в ы в а л и л о с ь и м о т а л о с ь . О т н я л а с ь у ж е п р а к т и ч е с к и н о г а , х о д и л а ш л е п а л а » , – Т а т ь я н а Б у л ы г и н а , п а ц и е н т .

Нейрохирурги сделали Татьяне филигранную операцию. Причем пообещали, что уже совсем скоро пациентка встанет на ноги. Раньше на восстановление потребовалось бы минимум два месяца.

« И с л а б о с т ь е с т ь , и б о л и е с т ь . Н о н а м п р о п и с а л и о ч е н ь х о р о ш е е л е ч е н и е , и д у м а ю , ч т о с к о р о п о й д е м н а п о п р а в к у » , – О л ь г а Б о р и с е н к о в а , п а ц и е н т .

Ольга Борисенкова уже делает по палате неуверенные шаги. А до операции каждое движение сопровождалось сильными болями. У нее был стеноз позвоночного канала, сдвинулись позвонки. Терпела почти 10 лет.

« С н а ч а л а м ы л е ч и л и с ь т о т а б л е т к а м и , т о у к о л а м и , т о в с а н а т о р и й к а к о й - т о . Н о с к а ж д ы м д н е м б ы л о в с е х у ж е , х у ж е . И , к о н е ч н о , я п о н я л а , ч т о н у ж н о и д т и к н е й р о х и р у р г а м » , – п о д е л и л а с ь О л ь г а Б о р и с е н к о в а .

За год нейрохирурги в Москве сделали почти 21 тысячу сложных операций на позвоночнике и головном мозге. Медицинская помощь с применением высоких технологий уже доступны в 14 больницах столицы, которые оснащены самым современным оборудованием.