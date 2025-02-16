Доктора спасли полуторамесячную девочку с перекрутом яичника

Специалисты Нижегородской областной детской клинической больницы спасли полуторамесячную девочку с перекрутом яичника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь медучреждения Алексей Никонов.

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Патология была обнаружена еще во время беременности матери. Дело в том, что связочный аппарат яичников у плода является крайне подвижным, поэтому и случается внутриутробное перекручивание.

Отмечается, что обычно подобные операции выполняют, когда вес новорожденных достигает уже свыше 6 кг, однако есть и экстренные показания: при беспокойстве ребенка, запорах и частом срыгивании.

Врачи удалили лапароскопическим путем измененный яичник и тогда состояние ребенка значительно улучшилось. При этом второй яичник сохранил репродуктивную функцию.

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