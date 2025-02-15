Стоматолог объяснил, как вылечить зуб с аллергией на все

Без металла и таблеток: как вылечить зуб с аллергией на всё? Инструкция от стоматолога
Стоматолог Жарков: при аллергии лечить зубы можно безопасными материалами. По словам специалиста, с течением времени появляется всё больше пациентов с аллергиями на латекс, металл или определённые препараты. Однако лечение зубов никто не отменял, поэтому врачам приходится искать новые способы. Как вылечить зубы с аллергиями — далее в материале.
Как лечить зубы с аллергией
Как рассказал «Секрету фирмы» стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Александр Жарков, современная медицина может предоставить для пациентов и врачей способы лечения и работы, несмотря на аллергии на различные металлы, препараты и прочее.
«Основные аллергические реакции, с которыми могут столкнуться стоматологи и пациенты, — это аллергия на местные анестетики, антибиотики и некоторые современные материалы, используемые в стоматологии, например на композиты, металлы и латекс», —лександр Жарков, стоматолог.
Стоматолог дал несколько советов, как успешно пройти лечение с аллергиями.
До лечения врач должен провести детальный опрос и собрать анамнез, чтобы выяснить опасные препараты и силу реакции на них.
Во время лечения:
- Местные анестетики можно заменить менее аллергенными средствами или вообще другими способами обезболивания.
«В качестве альтернативы могут применяться методы общего наркоза, если они целесообразны. Важно, чтобы о любых аллергиях пациента сообщали всем членам медицинского персонала».
- Вместо антибиотиков, которые вызывают аллергию, можно использовать иные виды или местные антисептики.
«Антибиотики часто применяются в стоматологии для профилактики инфекций после хирургических вмешательств», — объяснил врач.
- Стоматологические материалы, необходимые при пломбировании и протезировании, можно заменить средствами из альтернативных материалов. Например, латекс — винилом. Можно использовать и цирконий со специальными композитами.
«Если пациент страдает от аллергии, стоматолог обязан предоставить полную информацию о всех материалах и препаратах, используемых в процессе лечения. Важно проводить тесты на аллергические реакции, прежде чем использовать новые стоматологические материалы», —лександр Жарков, стоматолог.
После лечения нужно внимательно отслеживать своё состояние, заявил стоматолог.
«Если возникают какие-либо неожиданные симптомы, такие как зуд, сыпь или отёки, необходимо немедленно обратиться к врачу. Специалист сможет оценить состояние здоровья и при необходимости назначить антигистаминные препараты».
Врач отметил, что если регулярно посещать стоматолога для осмотра и чисток, то более серьёзные методы лечения, способные вызвать аллергию, могут и не потребоваться. А если интересует, как можно удалить зубной налёт в домашних условиях, то можно почитать этот материал.