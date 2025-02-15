Без металла и таблеток: как вылечить зуб с аллергией на всё? Инструкция от стоматолога

Стоматолог Жарков: при аллергии лечить зубы можно безопасными материалами. По словам специалиста, с течением времени появляется всё больше пациентов с аллергиями на латекс, металл или определённые препараты. Однако лечение зубов никто не отменял, поэтому врачам приходится искать новые способы. Как вылечить зубы с аллергиями — далее в материале.

Стоматолог объяснил, как вылечить зуб с аллергией на все
© РИА Новости

Как лечить зубы с аллергией

Как рассказал «Секрету фирмы» стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Александр Жарков, современная медицина может предоставить для пациентов и врачей способы лечения и работы, несмотря на аллергии на различные металлы, препараты и прочее.

«Основные аллергические реакции, с которыми могут столкнуться стоматологи и пациенты, это аллергия на местные анестетики, антибиотики и некоторые современные материалы, используемые в стоматологии, например на композиты, металлы и латекс»,
лександр Жарков, стоматолог.

Стоматолог дал несколько советов, как успешно пройти лечение с аллергиями.

До лечения врач должен провести детальный опрос и собрать анамнез, чтобы выяснить опасные препараты и силу реакции на них.

Во время лечения:

  • Местные анестетики можно заменить менее аллергенными средствами или вообще другими способами обезболивания.
«В качестве альтернативы могут применяться методы общего наркоза, если они целесообразны. Важно, чтобы о любых аллергиях пациента сообщали всем членам медицинского персонала».
  • Вместо антибиотиков, которые вызывают аллергию, можно использовать иные виды или местные антисептики.
«Антибиотики часто применяются в стоматологии для профилактики инфекций после хирургических вмешательств», объяснил врач.
  • Стоматологические материалы, необходимые при пломбировании и протезировании, можно заменить средствами из альтернативных материалов. Например, латекс — винилом. Можно использовать и цирконий со специальными композитами.
«Если пациент страдает от аллергии, стоматолог обязан предоставить полную информацию о всех материалах и препаратах, используемых в процессе лечения. Важно проводить тесты на аллергические реакции, прежде чем использовать новые стоматологические материалы»,
лександр Жарков, стоматолог.

После лечения нужно внимательно отслеживать своё состояние, заявил стоматолог.

«Если возникают какие-либо неожиданные симптомы, такие как зуд, сыпь или отёки, необходимо немедленно обратиться к врачу. Специалист сможет оценить состояние здоровья и при необходимости назначить антигистаминные препараты».

Врач отметил, что если регулярно посещать стоматолога для осмотра и чисток, то более серьёзные методы лечения, способные вызвать аллергию, могут и не потребоваться. А если интересует, как можно удалить зубной налёт в домашних условиях, то можно почитать этот материал.

Новости медицины
Александр Жарков