Стоматолог объяснил, как вылечить зуб с аллергией на все

Стоматолог Жарков: при аллергии лечить зубы можно безопасными материалами. По словам специалиста, с течением времени появляется всё больше пациентов с аллергиями на латекс, металл или определённые препараты. Однако лечение зубов никто не отменял, поэтому врачам приходится искать новые способы. Как вылечить зубы с аллергиями — далее в материале.

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Как лечить зубы с аллергией

Как рассказал «Секрету фирмы» стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Александр Жарков, современная медицина может предоставить для пациентов и врачей способы лечения и работы, несмотря на аллергии на различные металлы, препараты и прочее.

« О с н о в н ы е а л л е р г и ч е с к и е р е а к ц и и , с к о т о р ы м и м о г у т с т о л к н у т ь с я с т о м а т о л о г и и п а ц и е н т ы , — э т о а л л е р г и я н а м е с т н ы е а н е с т е т и к и , а н т и б и о т и к и и н е к о т о р ы е с о в р е м е н н ы е м а т е р и а л ы , и с п о л ь з у е м ы е в с т о м а т о л о г и и , н а п р и м е р н а к о м п о з и т ы , м е т а л л ы и л а т е к с » , —

Стоматолог дал несколько советов, как успешно пройти лечение с аллергиями.

До лечения врач должен провести детальный опрос и собрать анамнез, чтобы выяснить опасные препараты и силу реакции на них.

Во время лечения:

Местные анестетики можно заменить менее аллергенными средствами или вообще другими способами обезболивания.

« В к а ч е с т в е а л ь т е р н а т и в ы м о г у т п р и м е н я т ь с я м е т о д ы о б щ е г о н а р к о з а , е с л и о н и ц е л е с о о б р а з н ы . В а ж н о , ч т о б ы о л ю б ы х а л л е р г и я х п а ц и е н т а с о о б щ а л и в с е м ч л е н а м м е д и ц и н с к о г о п е р с о н а л а » .

Вместо антибиотиков, которые вызывают аллергию, можно использовать иные виды или местные антисептики.

« А н т и б и о т и к и ч а с т о п р и м е н я ю т с я в с т о м а т о л о г и и д л я п р о ф и л а к т и к и и н ф е к ц и й п о с л е х и р у р г и ч е с к и х в м е ш а т е л ь с т в » , — о б ъ я с н и л в р а ч .

Стоматологические материалы, необходимые при пломбировании и протезировании, можно заменить средствами из альтернативных материалов. Например, латекс — винилом. Можно использовать и цирконий со специальными композитами.

« Е с л и п а ц и е н т с т р а д а е т о т а л л е р г и и , с т о м а т о л о г о б я з а н п р е д о с т а в и т ь п о л н у ю и н ф о р м а ц и ю о в с е х м а т е р и а л а х и п р е п а р а т а х , и с п о л ь з у е м ы х в п р о ц е с с е л е ч е н и я . В а ж н о п р о в о д и т ь т е с т ы н а а л л е р г и ч е с к и е р е а к ц и и , п р е ж д е ч е м и с п о л ь з о в а т ь н о в ы е с т о м а т о л о г и ч е с к и е м а т е р и а л ы » , —

После лечения нужно внимательно отслеживать своё состояние, заявил стоматолог.

« Е с л и в о з н и к а ю т к а к и е - л и б о н е о ж и д а н н ы е с и м п т о м ы , т а к и е к а к з у д , с ы п ь и л и о т ё к и , н е о б х о д и м о н е м е д л е н н о о б р а т и т ь с я к в р а ч у . С п е ц и а л и с т с м о ж е т о ц е н и т ь с о с т о я н и е з д о р о в ь я и п р и н е о б х о д и м о с т и н а з н а ч и т ь а н т и г и с т а м и н н ы е п р е п а р а т ы » .

Врач отметил, что если регулярно посещать стоматолога для осмотра и чисток, то более серьёзные методы лечения, способные вызвать аллергию, могут и не потребоваться. А если интересует, как можно удалить зубной налёт в домашних условиях, то можно почитать этот материал.