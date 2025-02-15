Врачи пять часов удаляли пациенту огромную опухоль почки

Врачи Мурманской областной клинической больницы прооперировали онкобольного пациента с крупной опухолью левой почки и обширным тромбом. Об этом сообщает минздрав региона.

В онкоурологическое отделение больницы был доставлен пожилой мужчина. Врачи обнаружили у него опухоль левой почки с обширным тромбом. Было принято решение провести экстренное хирургическое вмешательство, операция длилась пять часов.

« К с о ж а л е н и ю , с о х р а н и т ь л е в у ю п о ч к у п а ц и е н т а н е у д а л о с ь и з - з а т р о м б о з а п и т а ю щ и х с о с у д о в и н а р у ш е н и я к р о в о о б р а щ е н и я в н е й . В р а ч и п р о в е л и р а д и к а л ь н у ю н е ф р э к т о м и ю , а т а к ж е и з в л е к л и т р о м б и з п о ч е ч н о й в е н ы и н и ж н е й п о л о й в е н ы . П р о д о л ь н ы й р а з м е р о п у х о л и с о с т а в и л б о л е е 1 0 с м » , — с о о б щ и л и в м е д и ц и н с к о м у ч р е ж д е н и и .

Спустя шесть суток после операции, мужчина был выписан на амбулаторное лечение для наблюдения у врача-онколога.