В Мурманске врачи пять часов удаляли пациенту огромную опухоль почки
Врачи Мурманской областной клинической больницы прооперировали онкобольного пациента с крупной опухолью левой почки и обширным тромбом. Об этом сообщает минздрав региона.
В онкоурологическое отделение больницы был доставлен пожилой мужчина. Врачи обнаружили у него опухоль левой почки с обширным тромбом. Было принято решение провести экстренное хирургическое вмешательство, операция длилась пять часов.
«К сожалению, сохранить левую почку пациента не удалось из-за тромбоза питающих сосудов и нарушения кровообращения в ней. Врачи провели радикальную нефрэктомию, а также извлекли тромб из почечной вены и нижней полой вены. Продольный размер опухоли составил более 10 см», — сообщили в медицинском учреждении.
Спустя шесть суток после операции, мужчина был выписан на амбулаторное лечение для наблюдения у врача-онколога.