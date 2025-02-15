Кардиологи смогли вылечить 74-летнюю пациентку

Волгоградские кардиологи спасли жизнь 74-летней женщине
Для большинства людей 14 февраля – это День всех влюбленных. Однако в этот день отмечается еще одна важная дата – и она тоже связана с сердцем – Международный день осведомленности о пороках сердца. В России серьезным разговорам о сердечных заболеваниях посвящают не один, а целых семь дней – с 10 по 16 февраля в нашей стране Неделя осведомленности о заболеваниях сердца. Сегодня даже самые опасные из них – инфаркт, инсульт и ишемическая болезнь – успешно лечатся. История 74-летней пациентки Сарип Айше – яркий тому пример.
К кардиологу Палласовской ЦРБ она обратилась летом 2023 года. Жаловалась на то, что даже при небольших физических нагрузках испытывала давящую боль в груди и одышку. В центральной районной больнице провели первичное обследование и эхокардиографическое исследование. Их результаты стали основанием для направления пациентки в областной кардиологический центр.
Волгоградские медики диагноз подтвердили, пациентке требовалось TAVI – транскатетерное протезирование аортального клапана. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое позволяет существенно повысить качество жизни больного, страдающего серьезными пороками аортального клапана.
Эту высокотехнологичную операцию выполняют только в ведущих профильных учреждениях страны. В течение трех часов под рентген-контролем через бедренную артерию доставляется новый клапан. Он находится в сложенном состоянии, а затем с помощью баллона расправляется внутри сосуда, заменяя таким образом пораженный участок.
«Основные преимущества метода включают минимальную травматичность (без необходимости вскрытия грудной клетки); сниженный риск развития послеоперационных осложнений; возможность применения у пожилых пациентов, а также у лиц с сопутствующими заболеваниями и ослабленным организмом; отсутствие необходимости в длительном приёме антикоагулянтов (например, варфарина); быстрое восстановление и реабилитацию», – говорится на официальном сайте комитета здравоохранения Волгоградской области.
Сарип Айше провели коронароангиографию и два стентирования коронарных артерий, а в декабре 2023 года выполнили и основную операцию по замене аортального клапана. Спустя год она рассказала врачам, что чувствует себя хорошо и вернулась к прежней жизни. В этом заслуга и врачей, и самой пациентки – ведь она вовремя обратилась к специалистам.
Сердечные заболевания не всегда сопровождаются болевым синдромом, а потому необходимо регулярно проходить обследования. Прежде всего, это касается людей старше 35 лиц, страдающих диабетом, пациентов с высоким артериальным давлением, женщин в период менопаузы и курильщиков со стажем.
Напомним, что в 2024 году почти 20 тысяч волгоградцев получили бесплатную высокотехнологичную помощь. В числе таких операций сердечно-сосудистая хирургия находится на первом месте.
В соответствии с задачами, которые поставил губернатор Андрей Бочаров, в регионе сформирована и совершенствуется единая система здравоохранения. Ее главный принцип – пациентоориентированность. С 2014 года в отрасль инвестировано 65 млрд руб.
Волгоградская область – активный участник национального проекта «Здравоохранение», что позволяет направлять дополнительные ресурсы для модернизации медцентров и оснащения их самым современным оборудованием.
Предполагается, что в ближайшие 10 лет объекм инвестиций в региональную медицину составит 105 млрд. рублей. Сейчас Волгоградская область работает над планом проектов, которые могут стать частью нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».