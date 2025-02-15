Кардиологи смогли вылечить 74-летнюю пациентку

Для большинства людей 14 февраля – это День всех влюбленных. Однако в этот день отмечается еще одна важная дата – и она тоже связана с сердцем – Международный день осведомленности о пороках сердца. В России серьезным разговорам о сердечных заболеваниях посвящают не один, а целых семь дней – с 10 по 16 февраля в нашей стране Неделя осведомленности о заболеваниях сердца. Сегодня даже самые опасные из них – инфаркт, инсульт и ишемическая болезнь – успешно лечатся. История 74-летней пациентки Сарип Айше – яркий тому пример.

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К кардиологу Палласовской ЦРБ она обратилась летом 2023 года. Жаловалась на то, что даже при небольших физических нагрузках испытывала давящую боль в груди и одышку. В центральной районной больнице провели первичное обследование и эхокардиографическое исследование. Их результаты стали основанием для направления пациентки в областной кардиологический центр.

Волгоградские медики диагноз подтвердили, пациентке требовалось TAVI – транскатетерное протезирование аортального клапана. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое позволяет существенно повысить качество жизни больного, страдающего серьезными пороками аортального клапана.

Эту высокотехнологичную операцию выполняют только в ведущих профильных учреждениях страны. В течение трех часов под рентген-контролем через бедренную артерию доставляется новый клапан. Он находится в сложенном состоянии, а затем с помощью баллона расправляется внутри сосуда, заменяя таким образом пораженный участок.

« О с н о в н ы е п р е и м у щ е с т в а м е т о д а в к л ю ч а ю т м и н и м а л ь н у ю т р а в м а т и ч н о с т ь ( б е з н е о б х о д и м о с т и в с к р ы т и я г р у д н о й к л е т к и ) ; с н и ж е н н ы й р и с к р а з в и т и я п о с л е о п е р а ц и о н н ы х о с л о ж н е н и й ; в о з м о ж н о с т ь п р и м е н е н и я у п о ж и л ы х п а ц и е н т о в , а т а к ж е у л и ц с с о п у т с т в у ю щ и м и з а б о л е в а н и я м и и о с л а б л е н н ы м о р г а н и з м о м ; о т с у т с т в и е н е о б х о д и м о с т и в д л и т е л ь н о м п р и ё м е а н т и к о а г у л я н т о в ( н а п р и м е р , в а р ф а р и н а ) ; б ы с т р о е в о с с т а н о в л е н и е и р е а б и л и т а ц и ю » , – г о в о р и т с я н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е к о м и т е т а з д р а в о о х р а н е н и я В о л г о г р а д с к о й о б л а с т и .

Сарип Айше провели коронароангиографию и два стентирования коронарных артерий, а в декабре 2023 года выполнили и основную операцию по замене аортального клапана. Спустя год она рассказала врачам, что чувствует себя хорошо и вернулась к прежней жизни. В этом заслуга и врачей, и самой пациентки – ведь она вовремя обратилась к специалистам.

Сердечные заболевания не всегда сопровождаются болевым синдромом, а потому необходимо регулярно проходить обследования. Прежде всего, это касается людей старше 35 лиц, страдающих диабетом, пациентов с высоким артериальным давлением, женщин в период менопаузы и курильщиков со стажем.

Напомним, что в 2024 году почти 20 тысяч волгоградцев получили бесплатную высокотехнологичную помощь. В числе таких операций сердечно-сосудистая хирургия находится на первом месте.

В соответствии с задачами, которые поставил губернатор Андрей Бочаров, в регионе сформирована и совершенствуется единая система здравоохранения. Ее главный принцип – пациентоориентированность. С 2014 года в отрасль инвестировано 65 млрд руб.

Волгоградская область – активный участник национального проекта «Здравоохранение», что позволяет направлять дополнительные ресурсы для модернизации медцентров и оснащения их самым современным оборудованием.

Предполагается, что в ближайшие 10 лет объекм инвестиций в региональную медицину составит 105 млрд. рублей. Сейчас Волгоградская область работает над планом проектов, которые могут стать частью нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».