Названа распространенная причина природно-очаговых инфекций в РФ

Около 70% случаев природно-очаговых инфекций, передающихся через укусы, в России составляют клещевые инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

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« В Р о с с и и п р и м е р н о 7 0 % с л у ч а е в п р и р о д н о - о ч а г о в ы х и н ф е к ц и й с т р а н с м и с с и в н ы м м е х а н и з м о м п е р е д а ч и с о с т а в л я ю т к л е щ е в ы е и н ф е к ц и и , т а к и е к а к к л е щ е в о й в и р у с н ы й э н ц е ф а л и т ( К В Э ) и и к с о д о в ы й к л е щ е в о й б о р р е л и о з ( И К Б ) . Э т и и н ф е к ц и и р а с п р о с т р а н е н ы в п р и р о д н ы х о ч а г а х в у м е р е н н о й к л и м а т и ч е с к о й з о н е , о т Е в р о п е й с к о й ч а с т и д о Д а л ь н е г о В о с т о к а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В пресс-службе добавили, что в разных странах мира отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям, которые передаются комарами и клещами.