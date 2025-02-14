Названа распространенная причина природно-очаговых инфекций в РФ

Клещевые инфекции составляют 70% природно-очаговых инфекций в РФ
Около 70% случаев природно-очаговых инфекций, передающихся через укусы, в России составляют клещевые инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В России примерно 70% случаев природно-очаговых инфекций с трансмиссивным механизмом передачи составляют клещевые инфекции, такие как клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ). Эти инфекции распространены в природных очагах в умеренной климатической зоне, от Европейской части до Дальнего Востока», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в разных странах мира отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям, которые передаются комарами и клещами.
«Предложено усилить контроль за реализацией комплексных планов по профилактике природно-очаговых инфекций с трансмиссивным механизмом передачи, организовать подготовку специалистов медицинских организаций и территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора, а также усилить санитарно-просветительскую работу с населением по вопросам профилактики данных инфекций», — заключили в ведомстве.