В России можно будет прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»

Минздрав РФ предлагает распространить по всей России возможность прикрепляться к поликлинике онлайн через портал "Госуслуги". Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняется в документе, заявление гражданам РФ можно будет подать как в бумажном виде при личном обращении в поликлинику, так и через личный кабинет на портале "Госуслуги". Заявление, поданное через портал, будет заверяться неквалифицированной электронной подписью. Для онлайн-прикрепления ребенка необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС (при наличии), а гражданам старше 14 лет помимо полиса и СНИЛСа (при наличии) нужно будет указать данные паспорта.

Услуга прикрепления к поликлинике через "Госуслуги" была запущена Минцифры совместно с Минздравом для жителей ряда регионов РФ в 2022 году.