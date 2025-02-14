Эксперт рассказал, как экзоскелеты помогают в реабилитации пациентов

Современные технические приспособления и приборы помогают ускорить процесс реабилитации пациентов, перенесших тяжелый инсульт. В Пироговском университете испытали и успешно применяют устройство "Экзокисть-М" - с ее помощью пациенты после инсульта или с ДЦП быстрее восстанавливают моторику кисти руки - они заново учатся держать ложку, обслуживать себя самостоятельно и писать. Как это работает, "РГ" рассказал старший научный сотрудник отдела нейрокомпьютерных интерфейсов Пироговского университета Павел Бобров.

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Что такое экзоскелет и как он работает?

Павел Бобров: Этот экзоскелет основан на использовании неинвазивного интерфейса мозг-компьютер. Его основная задача - подкрепить активность мозга, которая связана с попыткой пациента совершить движение, которое он сделать пока не может. Экзоскелет реагирует на "приказ" мозга сделать то или иное движение. Например экзокисть в данном совершает раскрытие или закрытие руки, то есть работа экзоскелета направлена на сочетание аппроксимации руки и мысленного намерения человека совершить это движение.

Экзоскелет нужен, когда у человека есть двигательные нарушения после инсульта или детского церебрального паралича (ДЦП), которые затрудняют его самостоятельную тренировку.

Клинические исследования медизделия показали, что регулярная тренировка с его помощью, действительно, эффективно дополняет традиционную реабилитацию у пациентов с нарушением моторики рук.

Как происходит восстановление?

Павел Бобров: В основном, работа направлена на двигательное восстановление, то есть на то, чтобы у человека возникла хотя бы какая-то, пусть по началу слабая, моторика. А дальше можно развивать и одновременно нормализовать чувствительность к руке - что тоже нужно развивать.

В принципе, уже появились данные, что даже такая тренировка, когда человек обращается только к попытке движения, созданию образа этого движения, уже работает. Такие упражнения также улучшают когнитивные функции пациента. Но является ли наблюдаемый прогресс просто следствием общего восстановления или такие ментальные тренировки действительно позволяют его ускорить, это вопрос для отдельных исследований, которые нас и наших коллег сейчас тоже интересуют.

Для каждой руки - левой и правой, нужны разные экзоскелеты?

Павел Бобров: Наша процедура очень часто использует либо один экзоскелет, либо, скажем, электромышечную стимуляцию, для адаптации движений руки, в которой парез выражен сильнее. В принципе, наша тренировка предполагает использование двух экзоскелетов людьми, у которых четко выражены односторонние двигательные нарушения.

Человек обращается, как к своей парализованной, так и к условно сохранной руке, для того чтобы, в частности, восстановить баланс активации. В принципе да, мы имеем и используем два экзоскелета, но по решению врачей можно применять и один.

Некоторые китайские компании уже сейчас такие универсальные системы разрабатывают, с адаптированными программами, интерфейсами. Вообще, в мире уже довольно много было исследований на этот счет.

За какое время реально восстановить двигательную систему человека (хотя, понятно, все это индивидуально и зависит от множества факторов)?

Павел Бобров: Срок госпитализации для курса реабилитации обычно составляет две недели. Понятно, что у каждого человека это все индивидуально, но в целом лучше дополнять терапию и контроль вот такими процедурами, это получается более -менее эффективно.

Говорить о том, что человек с тяжелым парезом, который тренировался с помощью экзокисти, через две недели начнет играть на пианино, не приходится. Нет, ему нужно будет продолжать восстановление, тренировки, потом делать специальные упражнения и так, в общем-то всю оставшуюся жизнь он должен пытаться улучшать свои навыки. В принципе так реабилитация вся и работает.

Но экзокисть, как и другие экзоскелеты - это такие средства, которые позволяют усилить результативность реабилитации. Соответственно, в мировой практике считается, что оптимальный протокол - это где-то полгода тренировок два раза в неделю.

В ходе исследований мы делали такие тренировки каждый день в течение всего срока госпитализации. В принципе, ничто потом не мешает использовать такие системы на дому или амбулаторно. Но чтобы это было внедрено в практику, нужно разработать соответствующие нормативные акты.