Врач рассказал о российской вакцине от рака

В России разрабатывают вакцину, которая в будущем может помочь в лечении рака. Препарат, основанный на мРНК-технологиях, находится на стадии клинических испытаний и может поступить на рынок через два с половиной года. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Телеканалу 360, что это новое направление в медицине, которое стало реальностью благодаря применению мРНК в вакцинах против коронавируса.

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Технология основана на создании синтетических фрагментов РНК, которые стимулируют иммунный ответ организма против опухолевых клеток. Вакцину уже протестировали на животных, а сейчас ее испытывают на добровольцах.

Принцип работы вакцины заключается в том, что ученые анализируют геном опухоли пациента, сравнивают его с нормальными клетками и определяют участки, где произошли изменения. Затем создается мРНК, которая активирует иммунную систему на распознавание и уничтожение этих изменённых клеток.

Профессор Альтштейн подчеркнул, что вакцина не предназначена для профилактики рака, как многие привычные вакцины, а направлена на лечение. Она будет использоваться для борьбы с раковыми заболеваниями на различных стадиях, включая ремиссию, но только после того, как опухоль будет удалена хирургическим методом. Вакцина поможет предотвратить возврат рака и остановить рост оставшихся опухолевых клеток.

Пока препарат проходит необходимые испытания, а ученые утверждают, что это лишь первый шаг в долгом пути к созданию эффективного средства против онкологических заболеваний. В будущем вакцину планируют сделать доступной бесплатно для пациентов.