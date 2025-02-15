Росздравнадзор опроверг дефицит препаратов для терапии патологий гипофиза

Более 440 тыс. упаковок препаратов для терапии патологий гипофиза "Ланреотид", "Октреотид" и "Пэгвисомант" находятся в обороте на территории РФ, что составляет практически половину от годового потребления. Признаков дефицита данных препаратов не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила, что как минимум в трех регионах России с ноября 2024 года не выдают положенные пациентам с патологиями гипофиза лекарства. По их данным, больным выписывают рецепты, но препараты в итоге не выдают. Перебои, по данным пациентской организации "Великан", возникли с лекарствами с действующими веществами октреотид, ланреотид и пэгвисомант.

" Л е к а р с т в е н н ы е с р е д с т в а в в о д я т с я в п л а н о в о м р е ж и м е , п р и з н а к о в д е ф и ц и т а д а н н ы х п р е п а р а т о в н е н а б л ю д а е т с я . Росздравнадзор совместно с Минздравом России внимательно следит за наличием лекарственных средств во всех регионах страны", - отметили в пресс-службе

В ведомстве уточнили, что на территории Российской Федерации находится в обороте более 440 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным названием "Ланреотид", "Октреотид" и "Пэгвисомант", что практически является половиной от годового потребления. При этом в 2023 году в гражданский оборот было введено 802 тыс. упаковок, в 2024 году - 872 тыс.