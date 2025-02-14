Мужчине с аденомой простаты удалили огромный камень из мочевого пузыря

Россиянину удалили из мочевого пузыря огромный камень, о котором он даже не подозревал из-за отсутствия каких-либо симптомов проблемы. Об этом рассказал клинический ординатор Корнилий Воробьев в официальном Telegram-канале урологического отделения Московской городской клинической больницы № 52.

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По словам врача, мужчина лечился от аденомы простаты, из-за которой испытывал трудности с мочеиспусканием. Эта проблема, в свою очередь, привела к образованию в мочевом пузыре семисантиметрового камня. Столь крупное инородное тело совершенно не доставляло россиянину дискомфорта, и врачи случайно обнаружили его на плановом УЗИ, которое проводилось для коррекции лечения основного заболевания.

Воробьев рассказал, что ввиду больших размеров камня хирургам пришлось провести мужчине открытую операцию с рассечением тканей и мочевого пузыря.

« О п е р а ц и я п р о ш л а у с п е ш н о . К а м е н ь у д а л е н ц е л и к о м , а п а ц и е н т и д е т н а п о п р а в к у . В п е р е д и б о л ь н о г о ж д е т е щ е о д и н в а ж н ы й э т а п х и р у р г и ч е с к о г о л е ч е н и я г и п е р п л а з и и п р е д с т а т е л ь н о й ж е л е з ы , н о у ж е п о с л е п е р и о д а в о с с т а н о в л е н и я » , — у т о ч н и л в р а ч .

Ранее Воробьев назвал причину окрашивания мочи в темно-фиолетовый цвет. Врач объяснил, что моча может окраситься в чернильный или темно-фиолетовый цвет из-за употребления продуктов с антоцианами — например, черники или свеклы. Спровоцировать подобные изменения могут и некоторые лекарства.