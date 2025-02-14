Врачи спасли пациента после инсульта с нарушением речи

Сургутские врачи помогли пациенту после инсульта с нарушением речи. Тромб извлекали механическим путем
Пациент из Когалыма перенес две сложные операции подряд, которые позволили сохранить ему жизнь. Врачи из Сургута провели ему операцию на сердце, а затем на сосудах головного мозга. Вмешательства прошли успешно, и мужчина, у которого после инсульта нарушилась речь и двигательные функции, стал двигаться и разговаривать.
50-летний пациент сначала попал к специалистам Сургутского кардиоцентра, где ему успешно провели операцию на сердце и аорте. Но спустя несколько дней у него были зафиксированы симптомы, которые сигнализировали о проблемах с кровообращением в мозге нарушение речи и двигательных функций. Тогда мужчину экстренно отправили в региональный сосудистый центр Сургутской травмбольницы, где он перенес вторую операцию. С ним работала целая команда врачей неврологи, нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги и диагносты. В ходе обследования у пациента обнаружили тромбоз в ветке средней мозговой артерии справа, он и стал причиной инсульта. Из-за вмешательства на сердце тромболитическая терапия мужчине была противопоказана, поэтому медики решили извлечь тромб механическим путем.
«Под местной анестезией рентгенохирург Максим Бессмертных ввел специальный катетер через бедренную артерию и достиг пораженного участка сосудов мозга. Работа велась с высочайшей точностью извлекался тромб из артерии диаметром всего 1,5 мм, расположенной в глубине мозга. Пациент оставался в сознании, а врачи контролировали его состояние в режиме реального времени. Уже на операционном столе у него начали восстанавливаться речь и двигательные функции», — Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Операция длилась около часа. На следующий день пациента вновь перевели в кардиологическую клинику для продолжения лечения.
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