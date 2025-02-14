Врачи спасли пациента после инсульта с нарушением речи

Пациент из Когалыма перенес две сложные операции подряд, которые позволили сохранить ему жизнь. Врачи из Сургута провели ему операцию на сердце, а затем на сосудах головного мозга. Вмешательства прошли успешно, и мужчина, у которого после инсульта нарушилась речь и двигательные функции, стал двигаться и разговаривать.

50-летний пациент сначала попал к специалистам Сургутского кардиоцентра, где ему успешно провели операцию на сердце и аорте. Но спустя несколько дней у него были зафиксированы симптомы, которые сигнализировали о проблемах с кровообращением в мозге нарушение речи и двигательных функций. Тогда мужчину экстренно отправили в региональный сосудистый центр Сургутской травмбольницы, где он перенес вторую операцию. С ним работала целая команда врачей неврологи, нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги и диагносты. В ходе обследования у пациента обнаружили тромбоз в ветке средней мозговой артерии справа, он и стал причиной инсульта. Из-за вмешательства на сердце тромболитическая терапия мужчине была противопоказана, поэтому медики решили извлечь тромб механическим путем.

« П о д м е с т н о й а н е с т е з и е й р е н т г е н о х и р у р г М а к с и м Б е с с м е р т н ы х в в е л с п е ц и а л ь н ы й к а т е т е р ч е р е з б е д р е н н у ю а р т е р и ю и д о с т и г п о р а ж е н н о г о у ч а с т к а с о с у д о в м о з г а . Р а б о т а в е л а с ь с в ы с о ч а й ш е й т о ч н о с т ь ю и з в л е к а л с я т р о м б и з а р т е р и и д и а м е т р о м в с е г о 1 , 5 м м , р а с п о л о ж е н н о й в г л у б и н е м о з г а . П а ц и е н т о с т а в а л с я в с о з н а н и и , а в р а ч и к о н т р о л и р о в а л и е г о с о с т о я н и е в р е ж и м е р е а л ь н о г о в р е м е н и . У ж е н а о п е р а ц и о н н о м с т о л е у н е г о н а ч а л и в о с с т а н а в л и в а т ь с я р е ч ь и д в и г а т е л ь н ы е ф у н к ц и и » , — Д е п а р т а м е н т з д р а в о о х р а н е н и я Х а н т ы - М а н с и й с к о г о а в т о н о м н о г о о к р у г а .

Операция длилась около часа. На следующий день пациента вновь перевели в кардиологическую клинику для продолжения лечения.

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