В мире появились первые таблетки для лечения спинальной мышечной атрофии

Компания Roche заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дали добро на новую таблетированную форму препарата «Эврисди» он же Рисдипла. Лекарство предназначено для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией.

Появились первые таблетки для лечения спинальной мышечной атрофии
© runews24.ru

Отметим, что это первый и единственный препарат для лечения СМА, доступный в форме таблеток. Его удобство заключается в возможности проглатывания целиком или растворении в воде.

Хранение таблеток при комнатной температуре облегчает их использование в повседневной жизни. Таблетированная форма полностью соответствует свойствам уже существующего сиропа, обеспечивая такую же эффективность и безопасность.

Препаратом можно лечить пациентов старше двух лет с массой тела более 20 килограммов. Ранее сообщалось, что в Новосибирске синтезировали олигонуклеотиды для лечения генетического заболевания СМА.

Кроме того, эксперты предлагают начинать лечение детей со СМА до появления первых признаков болезни.

Новости медицины