Подросток выдавил прыщ и оказался на операционном столе

Стоматолог-терапевт Юлия Цуркан рассказала историю студента, который, последовав совету матери, выдавил прыщ на лице и оказался на операционном столе. Слова врача приводит издание «Доктор Питер».

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Цуркан сказала, что к ней обратился молодой человек, который по совету матери-косметолога выдавил прыщ в области носогубного треугольника. Парень использовал стерильную иглу для одноразового шприца, которую дала ему мать, однако процедуру проводил немытыми руками.

По словам врача, вскоре у студента поднялась температура, отекла щека, возникли проблемы с мимикой и появилась сильная боль в области, где был прыщ. Обезболивающие препараты не принесли облегчения, и молодой человек обратился к врачу. Его госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

« В р а ч и с д е л а л и ю н о ш е м а к с и м а л ь н о ш и р о к и й н а р у ж н ы й р а з р е з п р а к т и ч е с к и о т у г л а г л а з а п о н о с о г у б н о й с к л а д к е д о р т а с д р е н и р о в а н и е м — п р о ч и щ е н и е м в с е х п р о с т р а н с т в в э т о й з о н е л и ц а . К с о ж а л е н и ю , т а к а я о п е р а ц и я п р и в о д и т к с е р ь е з н ы м к о с м е т и ч е с к и м н а р у ш е н и я м » , — о т м е т и л а Ц у р к а н .

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