Онколог рассказал, как в России лечат детей, страдающих раком

15 февраля отмечается Международный день борьбы с детским раком, который составляет лишь около 1% всех видов этого недуга, но часто более сложный, чем рак взрослых. Мы говорим об этом с заместителем директора НИИ детской онкологии и гематологии имени Дурнова НМИЦ онкологии имени Блохина Кириллом Киргизовым. Постоянным автором и экспертом нашей газеты. Детский онколог, гематолог не только занимается трансплантацией костного мозга. Он и сам донор костного мозга.

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Кирилл, такое донорство безопасно?

Кирилл Киргизов: Как видите, да, безопасно! Сижу перед вами. Многие коллеги вступили в регистр, сдают клетки. Причем не только стволовые гемопоэтические.

Какие еще?

Кирилл Киргизов: Клеточных продуктов, которые важны в детской онкологии-гематологии, множество. Это тромбоциты, красная кровь, плазма, гранулоциты. Последние - уникальный продукт, который помогает организму ребенка бороться с инфекциями, когда собственных белых кровяных клеток не хватает. Получают этот продукт после того, как донору ставят один укол специального симулирующего фактора. Мы называем это "мини-донорством" костного мозга. Заменить гранулоциты чем-то другим невозможно.

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Многие россияне становятся донорами сегодня? Ведь еще недавно говорили, что у нас регистра нет и чуть ли не все доноры из-за рубежа.

Кирилл Киргизов: Это уже не так. Отечественный регистр содержит записи о почти 500 тысячах потенциальных доноров. Это большая цифра, и многим пациентам удается найти донора именно среди российских граждан. В 2024 году в нашей клинике 90% неродственных доноров пришли из отечественного регистра! Институты донорства развиваются. Сегодня регулярно проходят встречи донора и реципиента. Такое можно сделать через два года от трансплантации, если оба не против.

Тема костного мозга важна чрезвычайно. Но каждый год в детскую онкологию и гематологию приходят новые методы и подходы?

Кирилл Киргизов: Да! И "отчетный период" не стал исключением. Я бы сказал так, что год прошедший и текущий стали во многом прорывными сразу по нескольким причинам. Первая - это активный приход новых препаратов в детскую онкологию и гематологию как для лечения самого заболевания, так и его осложнений. Группы препаратов разные, но всех их объединяет инновационность…

И наверняка высокая стоимость! Многие новинки не входят в так называемые госгарантии?

Кирилл Киргизов: Это верно только отчасти. Сегодня происходит два процесса: вхождение новых методов в программу государственных гарантий и развитие помощи по государственному фонду "Круг добра".

Многие препараты для лечения детей с онкоболезнями очень дорогие. Но наша страна - одна из немногих, где они предоставляются государством.

Что касается первого пункта, то за прошедшие несколько лет мы внедрили четыре новых вида высокотехнологичной медицинской помощи стоимостью более 2 миллионов рублей каждый с применением инновационных препаратов.

В списки для закупок фонда "Круг добра" включены 8 препаратов для лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Многие из них действительно очень дорогие. Но наша страна - одна из немногих в мире, где такие препараты предоставляются государством.

Доступность новых методов, новых препаратов, клеточной и прочей инновационной терапии?

Кирилл Киргизов: Начну с того, что большинство детей приезжают в наш центр из регионов. И клеточную терапию также получают дети из всех уголков страны - Тамбова, Улан-Удэ, Владивостока, Калининграда… Вся география. Многие из этих ребятишек - совсем раннего возраста, у которых опухоли часто имеют очень тяжелое течение. И, например, в случае натуральных киллеров мы дополняем ими иммунный ответ уже после аллогенной, то есть чужеродной трансплантации костного мозга. Но, как мы говорим, не клетками едиными. В портфолио команды нашего НИИ есть и уникальный опыт лечения детей с колоректальным раком, с сочетанием первичных иммунодефицитов и опухолевых заболеваний. Только за прошедшие 2,5 года с открытия отделения неонатальной онкологии помощь получили более 500 детей раннего возраста.

В силу своего занудства спрошу: очень хорошо говорить об инновационности, но если доступно это единицам?..

Кирилл Киргизов: Инновационная помощь должна быть доступна всем детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Поэтому с каждым годом в наш институт поступает все больше первичных пациентов. Именно для реализации проектов инновационной терапии. Это, как правило, самые тяжелые случаи. Реализована программа, когда для детей из регионов мы сокращаем время госпитализации. А при наличии срочных показаний ребенок даже из дальних субъектов приезжает в считаные дни.

Каждый раз, когда слушаю об уникальном опыте, невольно возникает вопрос: интересен ли он кому-то? Тем более за пределами страны.

Кирилл Киргизов: Все верно. Ведь только в сотрудничестве рождаются лучшие варианты диагностики и лечения. Сегодня, особенно в детской онкологии-гематологии, не бывает одной организации и специалиста, которые абсолютно все знают. Только обобщение опыта позволяет добиться успеха. Мы не раз писали об отсутствии так называемой изоляции, в особенности если это касается детской онкологии. Мы участники международных групп и исследований.

Кирилл! Помню о ваших "номинациях": вы руководитель двух исследований по трансплантации костного мозга, работаете вместе с зарубежными специалистами, регулярно консультируете у них пациентов...

Кирилл Киргизов: Так оно и есть. Наше сотрудничество расширяется, причем как в сторону представительства, так и в сторону руководящих начал.

Где же и кем мы руководим?

Кирилл Киргизов: Пожалуй, похвастаюсь. Меня избрали членом правления азиатского - самого многочисленного - подразделения международного общества детской онкологии. Отвечаю за направление "Евро", куда входят Россия, Казахстан, Израиль и другие страны.

Что это означает?

Кирилл Киргизов: Синхронизацию между странами с участием ВОЗ, передачу опыта.

Фактически вы стали первым в истории детским онкологом из России, занявшим руководящую должность в крупнейшей международной организации. Можно ли считать это признанием ваших профессиональных заслуг?

Кирилл Киргизов: Это высокая оценка заслуг нашей страны. У нас есть уникальные исследования, которые мы можем транслировать в ведущие страны мира. Например, в области организации исследований в детской онкологии и лекарственной терапии.

В добрый час!