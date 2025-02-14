Хирурги удалили крупную паразитарную кисту малоинвазивным методом

Образование тесно прилегало к жизненно важным органам.

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Специалисты Кировской областной клинической больницы выявили во время компьютерной томографии отдела позвоночника кисту печени. Врачи провели обследование – УЗИ, МРТ и клинические лабораторные тесты. Выяснилось, что причина кистозного образования печени – паразитарная инфекция.

Небольшой размер кисты вызывал сомнения в необходимости срочного хирургического вмешательства, но врача насторожило наличие 9-сантиметрового округлого образования в области малого таза, которое сдавливало мочевой пузырь. Пациента тщательно обследовали урологи, было принято решение провести операцию лапароскопическим методом.

Образование тесно прилегало к жизненно важным органам: мочевому пузырю, крупным кровеносным сосудам, кишечнику и имело признаки воспаления. Операция прошла успешно.