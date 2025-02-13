Опрос показал уровень заинтересованности россиян в проверке на ЗППП

Женщины чаще мужчин сдают анализы на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) (57,28% против 42, 72%). При этом люди от 16 до 22 лет (возраст, в котором чаще всего начинают вступать в близкие отношения) очень редко контролируют здоровье репродуктивной сферы с точки зрения возможных инфекций. Анализы на наличие инфекций, передающихся половым путем, сдает лишь один человек из 10 (8,78%). Это показали результаты исследований медицинской компании "Инвитро", в котором приняли участие более 500 тысяч человек из всех регионов России.

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Стоит также отметить, что в возрастной группе 16-22 лет доля мужчин, которые сдавали анализы, составляет всего 3,3%.

Пациенты в возрасте 23-33 лет сдают анализы чаще - 32% . В возрасте 34-45 лет - примерно на том же уровне, 34%, 46-55 лет - 10%, старше 56 лет - 13%.

Прокомментировать результаты исследований "РГ" попросила акушера-гинеколога Айнуру Мамедову.

Чем можно объяснить то, что женщины чаще сдают анализы, чтобы проверить себя на инфекции?

Айнура Мамедова: Замечено, что женщины в принципе более ответственно относятся к своему здоровью, чем мужчины. Стереотип, что мужчины не должны жаловаться, способствует тому, что они реже и позже обращаются за помощью к врачам.

Почему, на ваш взгляд, молодые люди, начинающие вести половую жизнь, так редко проверяются на ИППП? К чему это может привести?

Айнура Мамедова: В первую очередь это связано с низким уровнем сексуального образования и знаний об инфекциях, передаваемых половым путем. Молодые люди иногда могут экономить на средствах барьерной контрацепции, что повышает риск заражения и к тому же может привести к нежелательной беременности и раннему аборту.

Стоит напомнить, что аборт при первой беременности может стать причиной репродуктивных проблем (в частности, гинекологических заболеваний). Как минимум это риск осложнений при следующих беременностях. Как максимум - бесплодие.

Какие половые инфекции могут протекать бессимптомно?

Айнура Мамедова: На ранних этапах у большинства инфекций, передаваемых половым путем (и у хламидиоза, и у микоплазмоза, и у герпеса, а также у ВИЧ и сифилиса и др.), признаки неспецифичны, стерты, а порой и вообще отсутствуют. Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) вообще не дает симптомов, выявить его можно только лабораторными методами.

К каким болезням могут привести половые инфекции?

Айнура Мамедова: В результате заражения ИППП развивается воспалительный процесс. Если не начать лечение, заболевание переходит в хроническую форму и может привести к тяжелым последствиям: бесплодию у мужчин и женщин, внематочной беременности, невынашиванию беременности, раку шейки матки.

Надо понимать, что при незащищенном сексуальном контакте можно заразиться несколькими инфекциями. А это затрудняет диагностику и лечение.

Как часто и в каком возрасте нужно сдавать такие анализы?

Айнура Мамедова: Проверяться нужно всем сексуально активным людям любого возраста. В идеале пара должна сдать анализы на инфекции, передаваемые половым путем, до вступления в интимные отношения. Тогда риск передачи инфекций друг другу будет сведен к минимуму.

Как себя обезопасить?

Айнура Мамедова: Барьерная контрацепция (презервативы) - лучший вариант для предотвращения инфекций. Нужно знать, что противозачаточные таблетки от инфекций не защищают.