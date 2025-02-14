Врач развеял миф о пользе специфической иммунотерапии

Популярная на сегодняшний день «аллерген-специфическая иммунотерапия» (метод, при котором снижается чувствительность к аллергенам) не избавит от аллергии. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.

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« Э т о с е р ь е з н ы й м е т о д у б и в а н и я т е х к л е т о к , к о т о р ы е в ы р а б а т ы в а ю т э т и и м м у н о г л о б у л и н ы н а а л л е р г е н ы . Н а п р и м е р , э т и в е щ е с т в а , н а к о т о р ы е е с т ь р е а к ц и я , в в о д я т в м а л е н ь к и х д о з а х , и и х к л е т к и в б о р ь б е с в р а г о м г и б н у т . Н о э т о н е л е ч е н и е п р и ч и н ы и м м у н о д е ф и ц и т а , а л и к в и д а ц и я с а м о г о с п у с к о в о г о к р ю ч к а , т р и г г е р а » , — о б ъ я с н и л с п е ц и а л и с т .

Он добавил, что это не радикальный метод лечения, поскольку «сегодня убрали аллергию на орешник, а завтра начнется на ромашку».

Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина до этого сообщила, что теплая погода этой зимой привела к тому, что для некоторых пациентов уже начался сезон аллергии.

По ее словам, в воздухе содержится большое количество грибковых аллергенов. В связи с этим люди с повышенной чувствительностью к плесневым грибам могут сталкиваться с реакцией на них.