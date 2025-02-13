Минздрав сообщил о доступности медпомощи онкопациентам

Реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" позволила повысить доступность медицинской помощи онкопациентам почти на 30% с 2021 года. Об этом сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Валерия Гульшина.

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« Е с л и в 2 0 2 1 г о д у т о л ь к о 6 3 % с о н к о л о г и ч е с к и м и з а б о л е в а н и я м и б ы л и о х в а ч е н ы у с л у г а м и в р а м к а х д и с п а н с е р н о г о н а б л ю д е н и я и л и в р а м к а х д и а г н о с т и к и , т о в 2 0 2 4 г о д у э т о у ж е 8 3 % . Т о е с т ь п р а к т и ч е с к и у н а с н а 3 0 % в ы р о с л а д о с т у п н о с т ь м е д и ц и н с к о й п о м о щ и » , — с к а з а л а о н а , п р е д с т а в л я я р е з у л ь т а т ы ф е д п р о е к т а , н а В с е р о с с и й с к о м ф о р у м е М О Д " Д в и ж е н и е п р о т и в р а к а " .

По ее словам, в обществе выросла настороженность относительно онкологических заболеваний, все больше пациентов обращаются в медицинские организации. Кроме того, согласно приведенным Гульшиной данным, показатель состоящих под диспансерным наблюдением онкопациентов вырос с 2018 года на 10,5% и составлял на декабрь 2024 года 60,1% от общего числа.