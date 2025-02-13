Минздрав сообщил о доступности медпомощи онкопациентам

Минздрав: с 2021 года доступность медпомощи онкопациентам выросла почти на треть
Реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" позволила повысить доступность медицинской помощи онкопациентам почти на 30% с 2021 года. Об этом сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Валерия Гульшина.
«Если в 2021 году только 63% с онкологическими заболеваниями были охвачены услугами в рамках диспансерного наблюдения или в рамках диагностики, то в 2024 году это уже 83%. То есть практически у нас на 30% выросла доступность медицинской помощи», — сказала она, представляя результаты федпроекта, на Всероссийском форуме МОД "Движение против рака".
По ее словам, в обществе выросла настороженность относительно онкологических заболеваний, все больше пациентов обращаются в медицинские организации. Кроме того, согласно приведенным Гульшиной данным, показатель состоящих под диспансерным наблюдением онкопациентов вырос с 2018 года на 10,5% и составлял на декабрь 2024 года 60,1% от общего числа.