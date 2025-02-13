Хирурги удалили женщине миому матки размером с грейпфрут

Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева удалили пациентке миому матки диаметром 10 см, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

« В Г К Б и м е н и И н о з е м ц е в а о б р а т и л а с ь 4 4 - л е т н я я ж е н щ и н а , к о т о р у ю б е с п о к о и л и б о л и в н и з у ж и в о т а и о б и л ь н ы е б о л е з н е н н ы е м е н с т р у а ц и и . П р и о б с л е д о в а н и и у н е е о б н а р у ж и л и м и о м у м а т к и с ш е е ч н ы м р а с п о л о ж е н и е м у з л а д и а м е т р о м 1 0 с м – р а з м е р о м с г р е й п ф р у т » , – г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Как уточняется, опухоль вызывала острую боль и кровотечения, а также деформировала шейку матки – это могло стать проблемой для будущего материнства.

« Д л я л е ч е н и я п а ц и е н т к и б ы л а в ы б р а н а м е т о д и к а , к о т о р а я п о з в о л я е т с п о м о щ ь ю б а л л о н н ы х к а т е т е р о в в р е м е н н о о с т а н о в и т ь к р о в о с н а б ж е н и е м а т к и , ч т о о б е с п е ч и в а е т у д а л е н и е м и о м а т о з н ы х у з л о в с м и н и м а л ь н о й к р о в о п о т е р е й . Э т о з н а ч и т е л ь н о с н и ж а е т р и с к о с л о ж н е н и й и с п о с о б с т в у е т б о л е е б е з о п а с н о м у п р о в е д е н и ю о п е р а ц и и » , – п р и в о д я т с я в с о о б щ е н и и с л о в а к а н д и д а т а м е д и ц и н с к и х н а у к , в р а ч а – а к у ш е р а - г и н е к о л о г а В а л е н т и н ы Д и м и т р о в о й .

Отмечается, что операция прошла успешно и без осложнений, уже через три дня пациентку выписали.