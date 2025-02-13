Московские врачи удалили женщине миому матки размером с грейпфрут

Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева удалили пациентке миому матки диаметром 10 см, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Хирурги удалили женщине миому матки размером с грейпфрут
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«В ГКБ имени Иноземцева обратилась 44-летняя женщина, которую беспокоили боли внизу живота и обильные болезненные менструации. При обследовании у нее обнаружили миому матки с шеечным расположением узла диаметром 10 см размером с грейпфрут», говорится в публикации.

Как уточняется, опухоль вызывала острую боль и кровотечения, а также деформировала шейку матки – это могло стать проблемой для будущего материнства.

«Для лечения пациентки была выбрана методика, которая позволяет с помощью баллонных катетеров временно остановить кровоснабжение матки, что обеспечивает удаление миоматозных узлов с минимальной кровопотерей. Это значительно снижает риск осложнений и способствует более безопасному проведению операции», приводятся в сообщении слова кандидата медицинских наук, врачаакушера-гинеколога Валентины Димитровой.

Отмечается, что операция прошла успешно и без осложнений, уже через три дня пациентку выписали.

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