Хирурги удалили женщине миому матки размером с грейпфрут

Московские врачи удалили женщине миому матки размером с грейпфрут
Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева удалили пациентке миому матки диаметром 10 см, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«В ГКБ имени Иноземцева обратилась 44-летняя женщина, которую беспокоили боли внизу живота и обильные болезненные менструации. При обследовании у нее обнаружили миому матки с шеечным расположением узла диаметром 10 см – размером с грейпфрут», – говорится в публикации.
Как уточняется, опухоль вызывала острую боль и кровотечения, а также деформировала шейку матки – это могло стать проблемой для будущего материнства.
«Для лечения пациентки была выбрана методика, которая позволяет с помощью баллонных катетеров временно остановить кровоснабжение матки, что обеспечивает удаление миоматозных узлов с минимальной кровопотерей. Это значительно снижает риск осложнений и способствует более безопасному проведению операции», – приводятся в сообщении слова кандидата медицинских наук, врача–акушера-гинеколога Валентины Димитровой.
Отмечается, что операция прошла успешно и без осложнений, уже через три дня пациентку выписали.