Врачи не поверили в смертельно опасную болезнь девушки из-за ее возраста

Жительница Великобритании Элли Харрисон рассказала, что из-за ее юного возраста врачи не поверили, будто она больна ВИЧ. О жизни со смертельно опасной болезнью она написала в колонке для Metro.

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По словам Харрисон, ей был 21 год, когда ее тест на ВИЧ оказался положительным. Врач уверяла ее, что результат может быть ложноположительным, однако повторное исследование подтвердило тревожную новость. Девушке назначили антиретровирусную терапию — по одной таблетке в день — и оставили номер психолога.

« П о н а ч а л у м н е б ы л о т р у д н о о с о з н а т ь п р о и с х о д я щ е е , и я н е м о г л а р а с с к а з а т ь д р у з ь я м о с в о е м В И Ч - с т а т у с е . С о х р а н е н и е э т о й и н ф о р м а ц и и в т а й н е с е р ь е з н о с к а з а л о с ь н а м о е м п с и х и ч е с к о м з д о р о в ь е . Я ч у в с т в о в а л а с е б я и з о л и р о в а н н о й и ч а с т о н а п и в а л а с ь , т а к к а к у ж е н е с п р а в л я л а с ь с а м а . К с ч а с т ь ю , к о г д а я о т к р ы л а с ь д р у з ь я м , о н и н е о т р е а г и р о в а л и п л о х о , н о т о ж е н е з н а л и , ч т о с к а з а т ь » , — Э л л и Х а р р и с о н .

Поначалу шокированные этим известием друзья вскоре стали главной группой поддержки Харрисон, но в личной жизни ей приходится трудно.

« С т и г м а в о к р у г в и р у с а п р и н о с и т б о л ь ш е в р е д а , ч е м с а м в и р у с . О д н а ж д ы я п о ш л а н а с в и д а н и е . К о г д а с к а з а л а п а р н ю , ч т о ж и в у с В И Ч , о н н е з а х о т е л к о м н е п р и к а с а т ь с я , б о я л с я з а р а з и т ь с я . Д р у г о м у я о т к р ы л а с ь н а в т о р о м с в и д а н и и , и о н б е ж а л о т м е н я п о у л и ц е , в ы к р и к и в а я о с к о р б л е н и я » , — в с п о м и н а е т о н а .

Харрисон посвящает много времени тому, чтобы рассказывать о работе антиретровирусной терапии, снижающей уровень ВИЧ в ее организме до неопределяемого уровня — это значит, что невозможно передать вирус кому-либо еще. Терапия позволяет 26-летней девушке жить нормальной жизнью.

« Э т о д а ж е п р о щ е , ч е м п р и н я т ь п р о т и в о з а ч а т о ч н ы е т а б л е т к и . Я п р и н о ш у л е к а р с т в а д о м о й и с т а в л ю б у д и л ь н и к , ч т о б ы н а п о м н и т ь с е б е о н е о б х о д и м о с т и и х п р и н я т ь » , — р а с с к а з а л а о н а .

Ранее терапевт Дональд Грант оценил опасность заразиться хламидиозом через общие секс-игрушки. Об этом он рассказал, комментируя жалобу одного мужчины на форуме Reddit, жена которого подхватила ЗППП спустя 10 лет брака и нашла этому необычное объяснение.