Врачи помогли пациентке с редкой внематочной беременностью

Врачи Оренбургского клинического перинатального центра провели успешную операцию по удалению плодного яйца при внематочной беременности у пациентки, сообщили в региональном минздраве.

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Пациентка была госпитализирована в экстренном порядке с острой болью в животе. Диагностическая лапароскопия выявила место нахождения плодного яйца на большом сальнике и кишечнике.

В ходе операции, проведенной лапароскопическим доступом, была выполнена резекция пораженного участка сальника. На четвертые судки пациентку выписали домой.

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