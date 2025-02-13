Лунка без крови и онемение. Какие симптомы после удаления зуба говорят о том, что что-то пошло не так

После такой процедуры в кресле стоматолога начинается процесс заживления, и никому не бывает легко. Как минимум потому, что первое время не получается комфортно есть, а затронутое место становится чувствительным. И это нормально. Но есть симптомы, которые должны насторожить.

Какие осложнения могут появиться после удаления зуба

Стоматолог-хирург docdent Егор Гордиенко назвал симптомы, каждый из которых — повод обратиться к врачу.

Кровотечение дольше суток. В норме лишь незначительная кровоточивость в первые 2–3 дня после удаления, особенно если оно было сложным. Ещё такое может быть после того, как резко встали или наклонились. Нет кровяного сгустка в лунке удалённого зуба. При этом чувствуется боль, в том числе отдающая в ухо, висок. Сгусток должен быть — он защищает ранку от бактерий. Покраснела кожа в области удаления. Отёк не проходит или даже увеличивается 4–5 дней. Обычно он становится больше до трёх суток, а после начинается уменьшаться. Температура 38 и выше держится 3–4 дня. Онемение в углу рта и подбородка не проходит семь суток после удаления зубов мудрости снизу. Воздух будто проходит изо рта в нос — после удаления коренных зубов сверху.

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Оперативность важна, если зубы вдруг начали шататься, но вы не ребёнок с молочным, или появились белые пятнышки.

Но и это ещё не весь список поводов не надеяться, что само пройдёт. Подробнее — здесь.

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