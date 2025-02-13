Ученый ответил, что на самом деле приведет к пандемии

Поздняков также подчеркнул, что такие вирусы, как Марбург, Зика или оспа обезьян, которые стали актуальными в 2024 году, не так опасны.

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Кандидат медицинских наук и руководитель клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков выразил свои опасения по поводу потенциальных угроз для человечества, способных вызвать новую пандемию.

Он отметил, что, хотя в прошлом основное внимание уделялось высоколетальному гриппу, настоящей угрозой может стать неизвестный вирус с высокой контагиозностью и патогенностью.

Грипп по-прежнему представляет собой серьёзную опасность, унося жизни тысяч людей каждый год, несмотря на наличие вакцин и эффективных методов лечения. Его мутации делают его ещё более угрожающим. Особенно тревожным является риск распространения птичьего гриппа, который может передаваться от животных к людям.

Кроме вирусных заболеваний, серьезную угрозу представляют и бактерии, такие как золотистый стафилококк, ацинетобактер, кишечная палочка, клебсиелла, пневмококк и синегнойная палочка.

Эти микроорганизмы естественно обитают в человеческом организме, и если они приобретут устойчивость к лекарственным препаратам, последствия окажутся катастрофическими для всего человечества.