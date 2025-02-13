Врачи спасли мужчину, который пил по 22 литра молока в день

Врачи спасли 54-летнего жителя Нидерландов, который ежедневно употреблял по 22 литра молока. Из-за огромного количества выпитого напитка у мужчины появились проблемы с почками. Онибыли вызваны резким повышением уровня кальция в крови.

Согласно отчету, который был опубликован в «Международном журнале клинической медицины специалистами из больницы Масстаад в Роттердаме, мужчина страдал от неутолимой жажды. Данный симптом указывал на высокое содержание сахара в крови, поэтому врачи назначили ему лечение от диабета. Однако оно не помогло, и пациент перешел на цельное молоко.

Из-за того, что мужчина каждый день выпивал по 22 литра, у него развилась гиперкальциемия. В итоге он попал в реанимацию с тошнотой, рвотой, слабостью и спутанностью сознания. За два дня до госпитализации житель Нидерландов употребил 1540 граммов белка, 1980 граммов сахара и 1496 граммов жира. Кровь пациента приобрела молочный оттенок. Кроме того, у мужчины наблюдалось сильное вздутие живота. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента — они назначили препараты для снижения уровня кальция в крови, информирует Bild.

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