Хирурги извлекли осколок из сердца участника СВО

Осколок, застрявший после ранения в сердце участника специальной военной операции (СВО), извлекли врачи нескольких пермских больниц. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
"В краевой столице сразу две команды медиков спасли жизнь участнику СВО. Они успешно выполнили сложнейшую операцию по извлечению осколка из сердца после ранения", - рассказал Махонин.
По словам главы региона, в пермской больнице Архангела Михаила участнику СВО успешно выполнили операцию и устранили последствия свежей боевой травмы. Но на компьютерной томографии врачи обнаружили осколок в сердце от предыдущего ранения в легкое. Пациента перевели в Пермскую краевую клиническую больницу (ПККБ), где ведущие торакальные хирурги Прикамья - главный врач ПККБ Анатолий Касатов и главный внештатный торакальный хирург краевого Минздрава Ирина Щеткина - провели операцию в анатомически сложной зоне.
"Всего за полтора часа осколок удалось безопасно извлечь. Также врачи устранили последствия ранения на легком, по которому двигался осколок", - рассказал Махонин.
Он также отметил, что врачи пока продолжают наблюдать за пациентом, он идет на поправку, чувствует себя хорошо и планирует вернуться на службу.