Хирурги извлекли осколок из сердца участника СВО

Осколок, застрявший после ранения в сердце участника специальной военной операции (СВО), извлекли врачи нескольких пермских больниц. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

" В к р а е в о й с т о л и ц е с р а з у д в е к о м а н д ы м е д и к о в с п а с л и ж и з н ь у ч а с т н и к у С В О . О н и у с п е ш н о в ы п о л н и л и с л о ж н е й ш у ю о п е р а ц и ю п о и з в л е ч е н и ю о с к о л к а и з с е р д ц а п о с л е р а н е н и я " , - р а с с к а з а л Махонин.

По словам главы региона, в пермской больнице Архангела Михаила участнику СВО успешно выполнили операцию и устранили последствия свежей боевой травмы. Но на компьютерной томографии врачи обнаружили осколок в сердце от предыдущего ранения в легкое. Пациента перевели в Пермскую краевую клиническую больницу (ПККБ), где ведущие торакальные хирурги Прикамья - главный врач ПККБ Анатолий Касатов и главный внештатный торакальный хирург краевого Минздрава Ирина Щеткина - провели операцию в анатомически сложной зоне.

" В с е г о з а п о л т о р а ч а с а о с к о л о к у д а л о с ь б е з о п а с н о и з в л е ч ь . Т а к ж е в р а ч и у с т р а н и л и п о с л е д с т в и я р а н е н и я н а л е г к о м , п о к о т о р о м у д в и г а л с я о с к о л о к " , - р а с с к а з а л Махонин.

Он также отметил, что врачи пока продолжают наблюдать за пациентом, он идет на поправку, чувствует себя хорошо и планирует вернуться на службу.