Описано условие, при котором Оземпик может привести к слепоте

Оземпик и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Русс.

Семаглутид, к которому относится Оземпик и его аналоги, например, Семавик – это прежде всего медицинский препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа. Он приводит к снижению аппетита и, как следствие, потере веса, из-за чего его стали принимать в косметологических целях без показаний врача.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за применения Оземпика люди начали слепнуть.

« П е р в о н а ч а л ь н о п р и и с с л е д о в а н и и п р е п а р а т а б ы л и в ы я в л е н ы с о с т о я н и я , п р и к о т о р ы х е г о и с п о л ь з о в а н и е н е ж е л а т е л ь н о . О д н о и з п р о т и в о п о к а з а н и й – э т о д и а б е т и ч е с к а я р е т и н о п а т и я . Э т о з а б о л е в а н и е с в я з а н о с п о р а ж е н и е м с е т ч а т к и , и з - з а к о т о р о г о с н и ж а е т с я о с т р о т а з р е н и я . В р а м к а х и з у ч е н и я в з а и м о с в я з и О з е м п и к а и е г о а н а л о г о в и д и а б е т и ч е с к о й р е т и н о п а т и и б ы л о п р о в е д е н о д в у х л е т н е е и с с л е д о в а н и е , к о т о р о е п о д т в е р д и л о п р о г р е с с и р о в а н и е э т о г о з а б о л е в а н и я г л а з и з - з а п р и е м а п р е п а р а т а » , – о б ъ я с н и л а с п е ц и а л и с т .

Но, по ее словам, негативное влияние на глаза возможно только в случае наличия диабетической ретинопатии в анамнезе пациента, негативных побочных эффектов на зрение у пациентов без диабетической ретинопатии выявлено не было.

« В л ю б о м с л у ч а е , в и н с т р у к ц и и к п р е п а р а т у е с т ь т о ч н а я и н ф о р м а ц и я о в с е х в о з м о ж н ы х о с л о ж н е н и я х и в р а ч , к о т о р ы й н а з н а ч а е т л е ч е н и е , з н а е т о н и х . Н о и з - з а п о в ы ш е н н о г о в н и м а н и я к п р е п а р а т а м т а к о г о т и п а к а к с р е д с т в у д л я с н и ж е н и я в е с а и х н а ч а л и и с п о л ь з о в а т ь с а м и п а ц и е н т ы б е з н а з н а ч е н и я в р а ч а и р е к о м е н д о в а т ь н у т р и ц и о л о г и б е з м е д и ц и н с к о г о о б р а з о в а н и я и б е з п р е д в а р и т е л ь н о г о о б с л е д о в а н и я ч е л о в е к а » , – з а к л ю ч и л а д о к т о р .

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