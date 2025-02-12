Стало известно о ситуации с продажей препаратов для борьбы со стрессом

Сама возможность покупать рецептурные препараты через маркетплейсы привела к тому, что люди проявляют к ним больший интерес, заявил НСН Алексей Никонов.

Ежедневно в среднем на российских маркетплейсах фиксирует 86 тысяч запросов по антидепрессантам и другим рецептурным препаратам для борьбы со стрессом, рассказал в пресс-центре НСН член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов.

« П о о т н о ш е н и ю к 2 0 2 4 г о д у в э т о м г о д у , о с о б е н н о в н а ч а л е ф е в р а л я , в и д и м у в е л и ч е н и е п р о д а ж Б А Д о в и а н т и д е п р е с с а н т о в , м е л а т о н и н а , т а б л е т о к о т с т р е с с а п р и м е р н о н а 1 7 % . В д е н ь ч а с т о т а з а п р о с о в с о с т а в л я е т 8 6 т ы с я ч . Э т о г о в о р и т о т о м , ч т о л ю д и и щ у т э т и п р е п а р а т ы . З а к о н о д а т е л ь с т в о в с т у п и л о в с и л у , т е н д е н ц и я п о м е н я л а с ь , п о я в и л а с ь с а м а в о з м о ж н о с т ь з а к а з ы в а т ь р е ц е п т у р н ы е п р е п а р а т ы н а м а р к е т п л е й с а х и п о т о м з а б и р а т ь и х в а п т е к а х . В и д и м , ч т о в ы р у ч к а п о к а т е г о р и и з а 3 0 д н е й п р е в ы с и л а 1 м и л л и а р д 6 4 7 м и л л и о н о в р у б л е й , э т о з н а ч и т е л ь н о д л я с е г м е н т а , п р и т о м э т а ц и ф р а т о л ь к о п о о д н о м у к р у п н е й ш е м у м а р к е т п л е й с о м . В п р о ш л о м г о д у п и к п р о д а ж п р и х о д и л с я н е н а ф е в р а л ь , а н а я н в а р ь с к и е п р а з д н и к и » , - с к а з а л о н .

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал «Радиоточке НСН», что главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью. По его словам, если тяжелое эмоциональное состояние затянулось на три месяца, нужно перестать винить себя и обратиться к специалисту.