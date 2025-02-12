Профессор усомнился в эффективности диспансеризации

Профессор Воробьев: Эффективность диспансеризации не была научно подтверждена
Президент РФ Владимир Путин сегодня обсудит с членами правительства итоги диспансеризации 2024 года. В середине декабря вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в 2024 году около 100 миллионов россиян прошли диспансеризацию.
Доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе со «Свободной Прессой» отметил, что эффективность диспансеризации никогда не была научно подтверждена. При этом отвлекаются огромные силы медицинских работников.
«Никаких доказательств того, что можно выявить на ранних стадиях опухоли с помощью диспансеризации, нет. Кроме этого, 90% диспансеризации — это приписки. Мало кто проходит. У нас есть первый этап диспансеризации — опрос с помощью тест-системы. Вот на этом у многих все и заканчивается. Что на этом этапе можно выявить, а что нельзя, у меня нет ответа», — пояснил собеседник издания.
Воробьев подчеркнул, что диспансеризация — «чисто российская придумка». Нигде в мире такого формата нет. И, скорее всего, это может говорить лишь о неэффективности, хорошим методом бы точно пользовались.
«Лечение количества больных не приводит к снижению смертности. Это парадокс, но это факт, нужно качество», — заключил профессор.
Диспансеризацию можно пройти по полису ОМС. Как утверждается, исследование поможет обнаружить: онкологические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, нарушения в работе легких, гепатиты B и C. Пройти осмотр можно в районной поликлинике или фельдшерском пункте.
Ранее в Госдуме направили обращение в адрес Минпромторга с предложением маркировать продукты из стран Евросоюза, в состав которых входят добавки из насекомых.