Президент РФ Владимир Путин сегодня обсудит с членами правительства итоги диспансеризации 2024 года. В середине декабря вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в 2024 году около 100 миллионов россиян прошли диспансеризацию.

Доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе со «Свободной Прессой» отметил, что эффективность диспансеризации никогда не была научно подтверждена. При этом отвлекаются огромные силы медицинских работников.

« Н и к а к и х д о к а з а т е л ь с т в т о г о , ч т о м о ж н о в ы я в и т ь н а р а н н и х с т а д и я х о п у х о л и с п о м о щ ь ю д и с п а н с е р и з а ц и и , н е т . К р о м е э т о г о , 9 0 % д и с п а н с е р и з а ц и и — э т о п р и п и с к и . М а л о к т о п р о х о д и т . У н а с е с т ь п е р в ы й э т а п д и с п а н с е р и з а ц и и — о п р о с с п о м о щ ь ю т е с т - с и с т е м ы . В о т н а э т о м у м н о г и х в с е и з а к а н ч и в а е т с я . Ч т о н а э т о м э т а п е м о ж н о в ы я в и т ь , а ч т о н е л ь з я , у м е н я н е т о т в е т а » , — п о я с н и л с о б е с е д н и к и з д а н и я .

Воробьев подчеркнул, что диспансеризация — «чисто российская придумка». Нигде в мире такого формата нет. И, скорее всего, это может говорить лишь о неэффективности, хорошим методом бы точно пользовались.

« Л е ч е н и е к о л и ч е с т в а б о л ь н ы х н е п р и в о д и т к с н и ж е н и ю с м е р т н о с т и . Э т о п а р а д о к с , н о э т о ф а к т , н у ж н о к а ч е с т в о » , — з а к л ю ч и л п р о ф е с с о р .

Диспансеризацию можно пройти по полису ОМС. Как утверждается, исследование поможет обнаружить: онкологические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, нарушения в работе легких, гепатиты B и C. Пройти осмотр можно в районной поликлинике или фельдшерском пункте.

Ранее в Госдуме направили обращение в адрес Минпромторга с предложением маркировать продукты из стран Евросоюза, в состав которых входят добавки из насекомых.