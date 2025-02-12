Онкологи клиники ЮУГМУ спасли пациентку после 16 инсультов

72-летняя Наталья Ивановна страдала от тяжелой анемии. После врачи выявили новообразование в кишечнике, которое и приводило к таким состояниям.

Онкологи спасли пациентку после 16 инсультов
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«Когда мы смотрели ее на консилиумах, риски осложнений достигали 75%, летальных исходов -50%. Тем не менее и мы решили рискнуть, и пациентка была очень настроена на хирургическое лечение, поскольку опухоль вызывала у нее серьезную анемию, что приводило по замкнутому кругу к ухудшению сердечно-сосудистой патологии», сообщают в клинике.

Около 1,5 месяцев Наталью Ивановну готовили к операции в терапевтическом отделении, где ей переливали кровь и проводили дообследование. Когда она достаточно восстановилась, врачи провели операцию.

Операцию пенсионерка перенесла хорошо. Спустя 9 дней ее выписали из больницы.

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