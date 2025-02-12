Онкологи спасли пациентку после 16 инсультов

72-летняя Наталья Ивановна страдала от тяжелой анемии. После врачи выявили новообразование в кишечнике, которое и приводило к таким состояниям.

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« К о г д а м ы с м о т р е л и е е н а к о н с и л и у м а х , р и с к и о с л о ж н е н и й д о с т и г а л и 7 5 % , л е т а л ь н ы х и с х о д о в - 5 0 % . Т е м н е м е н е е и м ы р е ш и л и р и с к н у т ь , и п а ц и е н т к а б ы л а о ч е н ь н а с т р о е н а н а х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е , п о с к о л ь к у о п у х о л ь в ы з ы в а л а у н е е с е р ь е з н у ю а н е м и ю , ч т о п р и в о д и л о п о з а м к н у т о м у к р у г у к у х у д ш е н и ю с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й п а т о л о г и и » , – с о о б щ а ю т в к л и н и к е .

Около 1,5 месяцев Наталью Ивановну готовили к операции в терапевтическом отделении, где ей переливали кровь и проводили дообследование. Когда она достаточно восстановилась, врачи провели операцию.

Операцию пенсионерка перенесла хорошо. Спустя 9 дней ее выписали из больницы.