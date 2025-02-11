Врачи удалили опухоль мозга с помощью ультразвука

В Новом Уренгое нейрохирурги Артём Нурматов и Иван Говорухин впервые воспользовались ультразвуковым деструктором для удаления новообразования в головном мозге.

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П р и н ц и п д е й с т в и я а п п а р а т а о с н о в а н н а ф р а г м е н т а ц и и ж и в ы х к л е т о к с в ы с о к и м с о д е р ж а н и е м ж и д к о с т и . У п р о щ ё н н о , о н р а б о т а е т к а к м о ю щ и й п ы л е с о с , – п о я с н и л и в о к р у ж н о м д е п а р т а м е н т е о б р а з о в а н и я .

Операция оказалась сложной и потребовала предельной аккуратности. Медикам предстояло убрать новообразование, сохранив целостность жизненно важных структур: глазных орбит, нервов, крупных кровеносных сосудов и околоносовых пазух. Врачи справились с задачей за два часа.

Операция завершилась успешно. Сейчас пациентка продолжает лечение.

Ранее «Ямал 1» сообщил, что врачи Ноябрьской центральной городской больницы в 2024 году выявили 380 новых случаев заболеваний раком. Специалисты отмечают, что в данный момент на учете у онкологов состоит 2 048 жителей города.