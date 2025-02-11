Врачи удалили опухоль мозга с помощью ультразвука

В Новом Уренгое врачи впервые удалили опухоль мозга с помощью ультразвука
В Новом Уренгое нейрохирурги Артём Нурматов и Иван Говорухин впервые воспользовались ультразвуковым деструктором для удаления новообразования в головном мозге.
Принцип действия аппарата основан на фрагментации живых клеток с высоким содержанием жидкости. Упрощённо, он работает как моющий пылесос, – пояснили в окружном департаменте образования.
Операция оказалась сложной и потребовала предельной аккуратности. Медикам предстояло убрать новообразование, сохранив целостность жизненно важных структур: глазных орбит, нервов, крупных кровеносных сосудов и околоносовых пазух. Врачи справились с задачей за два часа.
Операция завершилась успешно. Сейчас пациентка продолжает лечение.
Ранее «Ямал 1» сообщил, что врачи Ноябрьской центральной городской больницы в 2024 году выявили 380 новых случаев заболеваний раком. Специалисты отмечают, что в данный момент на учете у онкологов состоит 2 048 жителей города.