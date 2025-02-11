Хирурги спасли пациентку с «фарфоровым» желчным пузырем

В Екатеринбурге прооперировали пациентку с "фарфоровым" желчным пузырем
В Екатеринбурге успешно прооперировали пациентку, у которой из-за длительной желчнокаменной болезни развилось состояние, которое именуют "фарфоровым" желчным пузырем.
55-летнюю женщину привезли в стационар Центральной городской больницы №7 с высокой температурой и сильными болями в области печени. КТ показала осложнение запущенной желчнокаменной болезни - свищ между толстой кишкой и желчным пузырем. Срочно нужно было оперировать.
В процессе хирурги нашли второй свищ между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой.
"Длительная желчнокаменная болезнь спровоцировала геалинокальциноз, в просторечии называемый "фарфоровым" желчным пузырем: стенки органа насыщены солями кальция, что мешает полноценной деятельности органа", - пояснили в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Шесть часов оперировали женщину, все прошло удачно. Уже на послеоперационном этапе случилась тромбоэмболия легочной артерии, но и с ней врачи тоже справились. Под наблюдением кардиологов горожанка прошла медикаментозное лечение и довольно быстро восстановилась.