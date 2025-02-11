Хирурги спасли пациентку с «фарфоровым» желчным пузырем

В Екатеринбурге успешно прооперировали пациентку, у которой из-за длительной желчнокаменной болезни развилось состояние, которое именуют "фарфоровым" желчным пузырем.

© Российская Газета

55-летнюю женщину привезли в стационар Центральной городской больницы №7 с высокой температурой и сильными болями в области печени. КТ показала осложнение запущенной желчнокаменной болезни - свищ между толстой кишкой и желчным пузырем. Срочно нужно было оперировать.

В процессе хирурги нашли второй свищ между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой.

" Д л и т е л ь н а я ж е л ч н о к а м е н н а я б о л е з н ь с п р о в о ц и р о в а л а г е а л и н о к а л ь ц и н о з , в п р о с т о р е ч и и н а з ы в а е м ы й " ф а р ф о р о в ы м " ж е л ч н ы м п у з ы р е м : с т е н к и о р г а н а н а с ы щ е н ы с о л я м и к а л ь ц и я , ч т о м е ш а е т п о л н о ц е н н о й д е я т е л ь н о с т и о р г а н а " , - пояснили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Шесть часов оперировали женщину, все прошло удачно. Уже на послеоперационном этапе случилась тромбоэмболия легочной артерии, но и с ней врачи тоже справились. Под наблюдением кардиологов горожанка прошла медикаментозное лечение и довольно быстро восстановилась.