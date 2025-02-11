Грозит ли России распространение свиного и птичьего гриппа

Тревога по поводу распространения новых штаммов гриппа, особенно свиного и птичьего, периодически появляется в российском обществе. Насколько реальна угроза для России и какие меры необходимо соблюдать? Рассуждает вирусолог.

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В китайском городе Хэйхэ, расположенном рядом с российским Благовещенском, произошла вспышка свиного и птичьего гриппа. Известно, что пик заболеваемости пришелся на период после новогодних праздников. В интервью ИА RuNews24.ru независимый вирусолог, врач-инфекционист Светлана Сафронова рассказала, стоит ли россиянам опасаться заражения гриппом.

Отметим, что на сегодняшний день многие жители Хэйхэ заражены штаммами H1N1 и H3N2 — свиным и птичьим гриппом. Чаще всего встречается острая форма заболевания, характеризующаяся резким повышением температуры тела.

Врачи утверждают, что наиболее надежным способом профилактики любого гриппа является вакцинация. Она помогает предотвратить серьезные осложнения. Также для борьбы с заболеванием используются лекарственные препараты.

При этом европейские исследователи выразили опасения относительно угрозы птичьего гриппа для человечества. Этот вирус обладает способностью адаптироваться к человеческому организму, что может привести к масштабной эпидемии.

По мнению вирусолога Сафроновой, в последние годы в России, как и во всем мире, наблюдается циркуляция различных штаммов гриппа, включая свиной грипп. Собеседница издания отметила, что риск распространения свиного гриппа в России сохраняется, как и для любого сезонного гриппа. Однако паниковать не стоит. При этом птичий грипп представляет собой более серьезное заболевание, чем свиной грипп.

« В и р у с о б л а д а е т в ы с о к о й п а т о г е н н о с т ь ю и м о ж е т и м е т ь т я ж е л у ю ф о р м у з а б о л е в а н и я с в ы с о к о й л е т а л ь н о с т ь ю » , - г о в о р и т в р а ч .

Возбудитель птичьего гриппа — это РНК-содержащий вирус Influenza virus A, который родственен вирусу гриппа A человека и животных. Он относится к зоонозному гриппу, то есть источником заражения являются животные, в данном случае — птицы. Однако, к счастью, вирус плохо действует на человека.

Светлана Сафронова оценила риск широкого распространения птичьего гриппа среди населения России как невысокий.

« В а ж н о п р о в о д и т ь м о н и т о р и н г ц и р к у л и р у ю щ и х ш т а м м о в г р и п п а , с в о е в р е м е н н о в ы я в л я т ь и л о к а л и з о в а т ь о ч а г и и н ф е к ц и и с р е д и п т и ц , а т а к ж е р а з р а б а т ы в а т ь п р о и з в о д с т в о в а к ц и н и л е к а р с т в е н н ы х п р е п а р а т о в » , - к о м м е н т и р у е т с п е ц и а л и с т .

В любом случае врач посоветовала соблюдать элементарные правила гигиены - появляться в общественных местах в маске, мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию. Такие превентивные меры могут защитить от любого вируса, передающегося воздушно-капельным путем, будь то простое ОРВИ или свиной грипп.