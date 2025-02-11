Инфекционист предупредил об угрозе, которую представляет новый генипавирус

Специалисты из Квинслендского университета обнаружили новый вид генипавируса у землероек в Алабаме. Он получил название Кэмп-Хилл.

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Один из авторов исследования подчеркнул, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, может ли вирус передаваться от животных к человеку.

Болезнь, вызванная генипавирусом, может протекать без симптомов или проявляться в виде респираторной инфекции, которая в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

Георгий Викулов, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заявил в беседе с «Радио 1», что этот вирус малоизвестен в медицинском сообществе и не представляет угрозы для России. Он также отметил, что в России есть и другие распространённые вирусные инфекции.

Викулов добавил, что австралийские исследователи описали интересный вирус, который потенциально опасен для человека, но это требует уточнения. Пока неясно, где обитает вирус и как он передаётся.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована вспышка кишечной инфекции, основными жертвами которой могут стать дети, а также взрослые с ослабленным иммунитетом.

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