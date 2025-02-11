Врачи удалили из желудка ребенка монету

В Томске из желудка ребенка удалили монету
Томские хирурги удалили инородное тело из пищевода ребенка.
В службу скорой медицинской помощи поступил вызов из деревни Копыловка. Дежурная бригада доставила юного пациента в приемное отделение Колпашевской районной больницы.
"Команда медперсонала в составе врача хирурга, врача анестезиолога-реаниматолога, врача эндоскописта и медицинских сестер удалили инородное тело из пищевода, которое оказалось 10 рублевой монетой", - сообщает Департамент здравоохранения Томской области
Отмечается, что инородное тело было удалено своевременно и мальчик чувствует себя хорошо.