Врачи удалили из желудка ребенка монету

Томские хирурги удалили инородное тело из пищевода ребенка.

В службу скорой медицинской помощи поступил вызов из деревни Копыловка. Дежурная бригада доставила юного пациента в приемное отделение Колпашевской районной больницы.

" К о м а н д а м е д п е р с о н а л а в с о с т а в е в р а ч а х и р у р г а , в р а ч а а н е с т е з и о л о г а - р е а н и м а т о л о г а , в р а ч а э н д о с к о п и с т а и м е д и ц и н с к и х с е с т е р у д а л и л и и н о р о д н о е т е л о и з п и щ е в о д а , к о т о р о е о к а з а л о с ь 1 0 р у б л е в о й м о н е т о й " , - сообщает Департамент здравоохранения Томской области

Отмечается, что инородное тело было удалено своевременно и мальчик чувствует себя хорошо.