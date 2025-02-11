Хирурги спасли 12-летнюю девочку с разрывом почки

Новосибирские хирурги спасли 12-летнюю спортсменку с разрывом почки
Обычная тренировка закончилась серьезными проблемами со здоровьем для юной жительницы Новосибирска. 12-летняя пациентка попала в руки врачей с разрывом почки.
Ребёнок экстренно поступил в хирургическое отделение Детской городской клинической больницы № 1 с тупой травмой живота, сообщили в региональном минздраве. После проведенного обследования выяснилось, что у девочки травма внутренних органов.
«Был выявлен разрыв левой почки и кровоизлияние в околопочечную клетчатку с её повреждением, – рассказала главный врач ДГКБ № 1 Евгения Аверкина. – Операционная бригада провела лапароскопическую операцию и остановила кровотечение. Общая кровопотеря составила 250 миллилитров».
Двое суток после операции девочка провела в реанимации. Сейчас она уже идет на поправку, состояние юной спортсменки оценивается как удовлетворительное. По словам врачей, через несколько месяцев она даже сможет вернуться к занятиям спортом.
Добавим, что разрыв почки считается крайне редкой травмой. В общей структуре травм внутренних органов у взрослых такие повреждения составляют всего 1-5%. По детям такой статистики нет, уточняют в региональном минздраве.