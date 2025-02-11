Хирурги спасли 12-летнюю девочку с разрывом почки

Обычная тренировка закончилась серьезными проблемами со здоровьем для юной жительницы Новосибирска. 12-летняя пациентка попала в руки врачей с разрывом почки.

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Ребёнок экстренно поступил в хирургическое отделение Детской городской клинической больницы № 1 с тупой травмой живота, сообщили в региональном минздраве. После проведенного обследования выяснилось, что у девочки травма внутренних органов.

« Б ы л в ы я в л е н р а з р ы в л е в о й п о ч к и и к р о в о и з л и я н и е в о к о л о п о ч е ч н у ю к л е т ч а т к у с е ё п о в р е ж д е н и е м , – р а с с к а з а л а г л а в н ы й в р а ч Д Г К Б № 1 Е в г е н и я А в е р к и н а . – О п е р а ц и о н н а я б р и г а д а п р о в е л а л а п а р о с к о п и ч е с к у ю о п е р а ц и ю и о с т а н о в и л а к р о в о т е ч е н и е . О б щ а я к р о в о п о т е р я с о с т а в и л а 2 5 0 м и л л и л и т р о в » .

Двое суток после операции девочка провела в реанимации. Сейчас она уже идет на поправку, состояние юной спортсменки оценивается как удовлетворительное. По словам врачей, через несколько месяцев она даже сможет вернуться к занятиям спортом.

Добавим, что разрыв почки считается крайне редкой травмой. В общей структуре травм внутренних органов у взрослых такие повреждения составляют всего 1-5%. По детям такой статистики нет, уточняют в региональном минздраве.