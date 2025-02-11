Главный онколог Минздрава назвал средний возраст пациентов с диагнозом «рак»

Это 65 лет, отметил Андрей Каприн.

Он констатировал, что «омоложения» онкологических заболеваний в России не фиксируется.

« Н е с м о т р я н а о т д е л ь н ы е с л у ч а и , м ы н е в и д и м з н а ч и т е л ь н о г о у в е л и ч е н и я з а б о л е в а е м о с т и с р е д и м о л о д ё ж и » , — п р и в о д и т с л о в а г е н д и р е к т о р а Н М И Ц р а д и о л о г и и Р И А Н о в о с т и .

Накануне Андрей Каприн сообщил о завершении набора добровольцев для исследования вакцины от рака «ЭнтероМикс»; испытания начнутся в скором времени.и.