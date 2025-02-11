Главный онколог Минздрава назвал средний возраст пациентов с диагнозом «рак»

Это 65 лет, отметил Андрей Каприн.

Главный онколог Минздрава назвал средний возраст пациентов с диагнозом «рак»
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Он констатировал, что «омоложения» онкологических заболеваний в России не фиксируется.

«Несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодёжи», приводит слова гендиректора НМИЦ радиологии РИА Новости.

Накануне Андрей Каприн сообщил о завершении набора добровольцев для исследования вакцины от рака «ЭнтероМикс»; испытания начнутся в скором времени.и.

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Андрей Каприн