Главный онколог Минздрава назвал средний возраст пациентов с диагнозом «рак»
Это 65 лет, отметил Андрей Каприн.
Он констатировал, что «омоложения» онкологических заболеваний в России не фиксируется.
«Несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодёжи», — приводит слова гендиректора НМИЦ радиологии РИА Новости.
Накануне Андрей Каприн сообщил о завершении набора добровольцев для исследования вакцины от рака «ЭнтероМикс»; испытания начнутся в скором времени.и.