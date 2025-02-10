ВОЗ: миру грозят новые опасные вирусы

Циркуляция COVID-19 среди людей и животных грозит миру появлением новых опасных вирусов, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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« Г л о б а л ь н ы й р и с к д л я о б щ е с т в е н н о г о з д р а в о о х р а н е н и я , с в я з а н н ы й с C O V I D - 1 9 , о с т а е т с я в ы с о к и м » , — г о в о р и т с я в д о к л а д е ВОЗ.

В документе отмечается, что вирус продолжает активно циркулировать по всему миру, что подтверждается "высокими процентами положительных результатов тестов и отбором проб сточных вод".

По данным всемирной организации, в большинстве стран занижают статистические данные о заболеваемости. Реальное число случаев заболевания COVID-19 "от 2 до 19 раз больше заявленных цифр", отмечается в докладе.

Также подчеркивается особая опасность коронавируса из-за того, что им могут заражаться и многие виды животных, что приводит к ускоренной эволюции вируса и способствует его адаптации к новым хозяевам. Отсюда возникает риск рекомбинации COVID-19 "с другими коронавирусами, которые широко распространены в животном мире", и последующего заражения людей в более тяжелой форме, пояснили в ВОЗ.

На начало 2025 года, по данным организации, в мире было зарегистрировано 777,5 миллиона случаев заражения.