ВОЗ: миру грозят новые опасные вирусы

ВОЗ предупредила о риске появления новых опасных вирусов из-за циркуляции COVID
Циркуляция COVID-19 среди людей и животных грозит миру появлением новых опасных вирусов, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Глобальный риск для общественного здравоохранения, связанный с COVID-19, остается высоким», — говорится в докладе ВОЗ.
В документе отмечается, что вирус продолжает активно циркулировать по всему миру, что подтверждается "высокими процентами положительных результатов тестов и отбором проб сточных вод".
По данным всемирной организации, в большинстве стран занижают статистические данные о заболеваемости. Реальное число случаев заболевания COVID-19 "от 2 до 19 раз больше заявленных цифр", отмечается в докладе.
Также подчеркивается особая опасность коронавируса из-за того, что им могут заражаться и многие виды животных, что приводит к ускоренной эволюции вируса и способствует его адаптации к новым хозяевам. Отсюда возникает риск рекомбинации COVID-19 "с другими коронавирусами, которые широко распространены в животном мире", и последующего заражения людей в более тяжелой форме, пояснили в ВОЗ.
На начало 2025 года, по данным организации, в мире было зарегистрировано 777,5 миллиона случаев заражения.