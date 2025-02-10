Можно ли с помощью медицины повлиять на многодетную беременность

Врач Левочкина рассказала, как можно повлиять на многодетную беременность
Многие пары страшатся многодетной беременности, при этом есть и те, кто мечтает о двойнях, тройнях или больше. Заведующая консультативно-диагностическим центром Видновского роддома Кристина Левочкина рассказала, можно ли повлиять на количество детей при планировании беременности.
Она сообщила, что невозможно напрямую создать многоплодную беременность, но влияние на это в основном сводится к использованию препаратов.
Левочкина отметила, что это либо стимуляция овуляции при бесплодии, как метод лечения, либо в рамках ЭКО пользуются гормональными препаратами, чтобы ускорить наступление беременности.
«Например, подсаживают определенное количество эмбрионов. Три эмбриона сейчас никто вообще не подсаживает и два тоже редко», — рассказала врач в интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Специалист отметила, что не смотря на это, двойни все равно чаще всего рождаются при проведении ЭКО.
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