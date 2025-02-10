Можно ли с помощью медицины повлиять на многодетную беременность

Многие пары страшатся многодетной беременности, при этом есть и те, кто мечтает о двойнях, тройнях или больше. Заведующая консультативно-диагностическим центром Видновского роддома Кристина Левочкина рассказала, можно ли повлиять на количество детей при планировании беременности.

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Она сообщила, что невозможно напрямую создать многоплодную беременность, но влияние на это в основном сводится к использованию препаратов.

Левочкина отметила, что это либо стимуляция овуляции при бесплодии, как метод лечения, либо в рамках ЭКО пользуются гормональными препаратами, чтобы ускорить наступление беременности.

« Н а п р и м е р , п о д с а ж и в а ю т о п р е д е л е н н о е к о л и ч е с т в о э м б р и о н о в . Т р и э м б р и о н а с е й ч а с н и к т о в о о б щ е н е п о д с а ж и в а е т и д в а т о ж е р е д к о » , — р а с с к а з а л а в р а ч в и н т е р н е т - и з д а н и ю «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что не смотря на это, двойни все равно чаще всего рождаются при проведении ЭКО.

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