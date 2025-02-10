Хирурги пришили мужчине отрезанную кисть руки

Микрохирурги ГКБ№34 провели сложную операцию по реплантации кисти руки. Об этом сообщает телеграм-канал «Минздрав НСО» 10 февраля.

Мужчина, работая электроинструментом, причинил себе тяжелую травму. Как пишет телеграм-канал, несчастье случилось еще в середине января. В 17.42 пострадавшего доставили в больницу, а уже в 18.00 началась операция.

— Р е п л а н т а ц и я к о н е ч н о с т е й – с л о ж н ы й и р е д к и й в и д х и р у р г и ч е с к о г о в м е ш а т е л ь с т в а , к о т о р ы й т р е б у е т н е т о л ь к о в ы с о к о й к в а л и ф и к а ц и и , н о и п р и м е н е н и я с о в р е м е н н ы х т е х н о л о г и й , — р а с с к а з а л г л а в н ы й в р а ч Г К Б № 3 4 Ярослав Фролов.

Сейчас мужчина идет на поправку и, по прогнозам врачей, у него есть все шансы на то, чтобы вернуть функции руки.

В январе 2025 года Новосибирской области врачи спасли мужчину с ножом в сердце. Сибиряк в тяжелом состоянии попал в искитимскую больницу. Ему не могли определить артериальное давление, а проникающее ранение вызвало скопление жидкости между листками перикарда (наружная соединительнотканная оболочка сердца).

Также мы писали о том, что новосибирские кардиохирурги спасли мужчину, который переел шашлыка. Об этом сообщили в пресс-службе Центра Мешалкина 3 января. Мужчина весом 150 килограммов страдал гипертонией. Со временем это привело к растяжению и дефекту стенки аорты. Накануне госпитализации сибиряк переел шашлыка и перепил алкоголя. Из-за чего впоследствии стал испытывать сильные боли в животе.