Новосибирские хирурги пришили мужчине отрезанную кисть руки
Микрохирурги ГКБ№34 провели сложную операцию по реплантации кисти руки. Об этом сообщает телеграм-канал «Минздрав НСО» 10 февраля.
Мужчина, работая электроинструментом, причинил себе тяжелую травму. Как пишет телеграм-канал, несчастье случилось еще в середине января. В 17.42 пострадавшего доставили в больницу, а уже в 18.00 началась операция.
— Реплантация конечностей – сложный и редкий вид хирургического вмешательства, который требует не только высокой квалификации, но и применения современных технологий, — рассказал главный врач ГКБ № 34 Ярослав Фролов.
Сейчас мужчина идет на поправку и, по прогнозам врачей, у него есть все шансы на то, чтобы вернуть функции руки.
В январе 2025 года Новосибирской области врачи спасли мужчину с ножом в сердце. Сибиряк в тяжелом состоянии попал в искитимскую больницу. Ему не могли определить артериальное давление, а проникающее ранение вызвало скопление жидкости между листками перикарда (наружная соединительнотканная оболочка сердца).
Также мы писали о том, что новосибирские кардиохирурги спасли мужчину, который переел шашлыка. Об этом сообщили в пресс-службе Центра Мешалкина 3 января. Мужчина весом 150 килограммов страдал гипертонией. Со временем это привело к растяжению и дефекту стенки аорты. Накануне госпитализации сибиряк переел шашлыка и перепил алкоголя. Из-за чего впоследствии стал испытывать сильные боли в животе.