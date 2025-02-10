Подмосковные врачи спасли мужчину весом 45 кг от голодной смерти
Врачи Люберецкой областной больницы прооперировали мужчину, который похудел до 45 кг из-за язвы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.
По информации ведомства, пациент 39 лет обратился в медучреждение с жалобами на отрыжку, постоянное чувство тяжести в желудке, ноющие боли и непроходимость пищи.
«Оказалось, что мужчина в течение 20 лет безуспешно лечил язвенную болезнь таблетками и диетами, но откладывал необходимую ему операцию. Рубцово-язвенная деформация привела к непроходимости, когда переваренная пища не поступала из желудка в кишечник, а сам желудок в результате переполнения едой растянулся и увеличился в размерах в два раза. Мужчина похудел до 45 кг, потому что пища не усваивалась, он испытывал жуткие боли и голодал. И только после того, как жена поставила ему ультиматум о разводе, он согласился на операцию», – рассказали в пресс-службе.
Врачи уточняют, что язвенный процесс был уже сильно запущен.
«В рубцовую деформацию была вовлечена головка поджелудочной железы, нам предстояло отделить ее от видоизмененной 12-перстной кишки. В результате операции мы выполнили это, удалили две трети желудка, поврежденного язвенной болезнью, а затем восстановили непрерывность пищеварительного тракта», – рассказал заведующий хирургическим отделением стационара №1 Люберецкой областной больницы Олег Голяков, слова которого приводятся в материале.
На вторые сутки после успешно проведенной операции мужчина начал принимать пищу, процесс пищеварения и выделения полностью восстановились, добавили в министерстве. По прогнозам врачей, через полгода пациент наберет нужный вес и вернется к полноценной жизни.