Врачи спасли мужчину весом 45 кг от голодной смерти

Врачи Люберецкой областной больницы прооперировали мужчину, который похудел до 45 кг из-за язвы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.

По информации ведомства, пациент 39 лет обратился в медучреждение с жалобами на отрыжку, постоянное чувство тяжести в желудке, ноющие боли и непроходимость пищи.

« О к а з а л о с ь , ч т о м у ж ч и н а в т е ч е н и е 2 0 л е т б е з у с п е ш н о л е ч и л я з в е н н у ю б о л е з н ь т а б л е т к а м и и д и е т а м и , н о о т к л а д ы в а л н е о б х о д и м у ю е м у о п е р а ц и ю . Р у б ц о в о - я з в е н н а я д е ф о р м а ц и я п р и в е л а к н е п р о х о д и м о с т и , к о г д а п е р е в а р е н н а я п и щ а н е п о с т у п а л а и з ж е л у д к а в к и ш е ч н и к , а с а м ж е л у д о к в р е з у л ь т а т е п е р е п о л н е н и я е д о й р а с т я н у л с я и у в е л и ч и л с я в р а з м е р а х в д в а р а з а . М у ж ч и н а п о х у д е л д о 4 5 к г , п о т о м у ч т о п и щ а н е у с в а и в а л а с ь , о н и с п ы т ы в а л ж у т к и е б о л и и г о л о д а л . И т о л ь к о п о с л е т о г о , к а к ж е н а п о с т а в и л а е м у у л ь т и м а т у м о р а з в о д е , о н с о г л а с и л с я н а о п е р а ц и ю » , – р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Врачи уточняют, что язвенный процесс был уже сильно запущен.

« В р у б ц о в у ю д е ф о р м а ц и ю б ы л а в о в л е ч е н а г о л о в к а п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы , н а м п р е д с т о я л о о т д е л и т ь е е о т в и д о и з м е н е н н о й 1 2 - п е р с т н о й к и ш к и . В р е з у л ь т а т е о п е р а ц и и м ы в ы п о л н и л и э т о , у д а л и л и д в е т р е т и ж е л у д к а , п о в р е ж д е н н о г о я з в е н н о й б о л е з н ь ю , а з а т е м в о с с т а н о в и л и н е п р е р ы в н о с т ь п и щ е в а р и т е л ь н о г о т р а к т а » , – р а с с к а з а л з а в е д у ю щ и й х и р у р г и ч е с к и м о т д е л е н и е м с т а ц и о н а р а № 1 Л ю б е р е ц к о й о б л а с т н о й б о л ь н и ц ы О л е г Г о л я к о в , с л о в а к о т о р о г о п р и в о д я т с я в м а т е р и а л е .

На вторые сутки после успешно проведенной операции мужчина начал принимать пищу, процесс пищеварения и выделения полностью восстановились, добавили в министерстве. По прогнозам врачей, через полгода пациент наберет нужный вес и вернется к полноценной жизни.